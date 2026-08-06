Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fakundo Kampaco je tokom svog kratkog boravka u Crvenoj zvezdi ostavio velki trag.

Argentinac je bio član Crvene zvezde od decembra 2022. do jula 2023. godine, a za taj period je pružao partije na izuzetno visokom nivou.

U Evroligi je na devet odigranih utakmica imao prosek od 15 poena, uz 5,9 asistencija, 2,8 skokova, 1,9 ukradene lopte i indeksu korisnosti 18,7 po meču.

1/11 Vidi galeriju Fakundo Kampaco u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, @starsport, Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbr / imago sportfotodienst / Profimedia

Usledio je povratak u Real Madrid, a nakon tri sezone se iz Španije pojavila priča da bi iskusni plejmejker opet mogao da zaduži crveno-belu opremu kluba sa Malog Kalemegdana.

Takve najave su izazvale lavinu reakcija navijača koji su preplavili društvene mreže komentarima o Kampacu.

Sada se oglasio Ćema de Lukas, ugledni španski novinar specijalizovan za košarku. Na veliku žalost Delija, De Lukas je poručio da je Kampaco spreman da započne novu sezonu u Real Madridu i da od prelaska u Crvenu zvezdu, barem ovog leta, nema ništa.

Bonus video: