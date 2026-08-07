Makabi je pronašao pojačanje pod košem! Američki centar stiže iz redova turskog giganta.
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MAKABI NE STAJE! Stiglo pojačanje iz Fenerbahčea!
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Košarkaški klub Makabi iz Tel Aviva saopštio je danas da je Armando Bejkot novi igrač tog kluba.
Ovaj 26-godišnji centar u Makabi stiže iz Fenerbahčea.
On je u proseku beležio 2,4 poena i 1,8 skokova za 10 minuta po utakmici tokom 26 evroligaških nastupa za Fenerbahče.
Bejkot je stigao u Fenerbahče u septembru 2025. godin i to je bio njegov prvi angažman u Evropi, nakon što je sezonu pre toga ostvario profesionalni debi u Dži ligi nastupajući za Memfis Hasl.
Beta
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