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Baskonija je pronašla novo pojačanje na bekovskoj poziciji!

Klub iz Vitorije saopštio je da je Damion Bog novi član ekipe, a američki košarkaš potpisao je ugovor na dve godine uz mogućnost produžetka saradnje za još jednu sezonu.

Iskusni bek, koji ima 26 godina, stiže sa zanimljivom biografijom i iza sebe ima put koji ga je vodio od koledža, preko NBA lige i razvojne G lige, pa sve do evropske košarke.

Bog je košarkaški stasavao na Univerzitetu Memfis, gde je proveo dve sezone pre nego što je zakoračio u profesionalne vode.

Tokom karijere dobio je priliku i u najjačoj ligi sveta. Debitovao je u NBA dresu Šarlot Hornetsa, za koje je odigrao 15 utakmica i prosečno beležio 7,3 poena, 3,4 skoka i 3,7 asistencija.

Ispisao istoriju u Africi

Novo pojačanje Baskonije posebno je ostalo upamćeno po partijama u Košarkaškoj afričkoj ligi.

Noseći dres Al Ahilija, Bog je postao prvi igrač u istoriji takmičenja koji je ostvario tripl-dabl! U jednom meču završio je susret sa 11 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Osim toga, postavio je i rekord lige po broju asistencija na jednoj utakmici - neverovatnih 18 uspešnih dodavanja.

Eksplodirao u G ligi

Amerikanac je prošle sezone pružao sjajne partije u razvojnoj ligi.

U dresu Vali Sanesa bio je jedan od najboljih igrača ekipe i prosečno je beležio čak 22,4 poena, 5,9 skokova i osam asistencija, uz odličan učinak u odbrani - 2,3 ukradene lopte po utakmici.

Poslednji angažman imao je u kanadskom timu Kalgari Sardž, gde je na sedam utakmica prosečno upisivao 6,6 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju.

Baskonija se nada da će Bog svojim atletskim sposobnostima, energijom i organizacijom igre doneti dodatni kvalitet timu iz Vitorije.

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