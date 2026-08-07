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Evroliga je na zvaničnom sajtu napravila zanimljivu analizu i iz svakog kluba izdvojila po jednog igrača ili trenera za kog veruje da bi mogao da ima najveći uticaj u narednoj sezoni.

Posle rangiranja svih učesnika takmičenja koje su pravili evropski novinari, stigla je nova lista koja je privukla veliku pažnju navijača.

U centru pažnje našli su se i srpski predstavnici - Crvena zvezda i Partizan.

Zvezdin novi motor

Kada je u pitanju Crvena zvezda, Evroliga je kao čoveka koji bi mogao da napravi najveću razliku izdvojila Krisa Džonsa.

Američki plejmejker stigao je kao jedno od najzvučnijih pojačanja crveno-belih ovog leta, a od njega se očekuje da donese stabilnost, kontrolu igre i iskustvo u najvažnijim utakmicama.

1/6 Vidi galeriju Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Evroliga smatra da Džons neće morati da bude klasični prvi strelac ekipe, već da bi upravo ta činjenica mogla da ga učini još opasnijim.

"Crvena zvezda je angažovanjem Krisa Džonsa popunila jednu od ključnih pozicija u timu. Uz veliki broj ofanzivnih opcija koje ekipa poseduje, on možda neće biti glavna napadačka opcija, što bi njegov uticaj moglo učiniti još većim", navodi Evroliga.

Drugim rečima - Zvezda nije dovela igrača koji mora sve sam, već čoveka koji bi trebalo da poveže moćan sastav.

Vildoza - Partizanov adut iz senke

Sa druge strane, kod Partizana je izbor pao na Luku Vildozu.

Argentinac je napravio potez koji je izazvao ogromnu pažnju evropske košarkaške javnosti, pošto je tokom karijere nosio dresove najvećih rivala, a sada je postao deo crno-belih.

Vildoza je prethodno igrao za Baskoniju, Crvenu zvezdu i Olimpijakos, a sada će pokušati da bude jedan od lidera Partizanove nove ekipe.

1/17 Vidi galeriju Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, STARSPORT/2025 STARSPORT ©

Evroliga smatra da bi upravo on mogao da bude jedan od ključnih faktora za ekipu Đoana Penjaroje.

"Luka Vildoza mogao bi da bude X faktor Partizana na obe strane terena. Ima iskustvo i kvalitet da pogađa velike šuteve, a mogao bi da bude idealan partner Karliku Džonsu", istakla je Evroliga.

Posebno se naglašava njegova sposobnost da preuzima odgovornost u završnicama, nešto što je crno-belima često nedostajalo u ključnim momentima prethodnih sezona.

Obradović veći od pojačanja

Zanimljivo je da kod Panatinaikosa Evroliga nije izdvojila igrača, već trenera.

Ime koje bi trebalo da napravi najveću razliku je - Željko Obradović.

Najtrofejniji evropski trener u istoriji biće jedan od glavnih aduta grčkog velikana u pohodu na nove uspehe.

Larkinova bomba u Istanbulu

Kada su u pitanju igrači koji su ovog leta stigli u nove sredine, posebno se izdvaja potez Fenerbahčea.

Dolazak Šejna Larkina iz Anadolu Efesa u drugi klub iz Istanbula jedan je od najvećih transfera prelaznog roka.

Amerikanac sa turskim pasošem godinama je bio jedan od zaštitnih znakova Efesa, sa kojim je osvajao Evroligu, a sada će pokušati da donese novu dimenziju igri Fenerbahčea.

Iako će pravi odgovor dati parket, izbor Evrolige jasno pokazuje koja imena se već sada smatraju potencijalnim nosiocima svojih timova.