Slušaj vest

Ajzea Kenan prvi put je javno govorio o odlasku iz Crvene zvezde, a njegove reči otkrile su koliko mu je teško pao kraj avanture u Beogradu.

Amerikanac je priznao da je želeo još jednu šansu u crveno-belom dresu, ali da se stvari nisu odvile onako kako je očekivao.

Bivši bek Zvezde dao je veliki intervju za Mozzart sport, u kojem je otvoreno pričao o povredi, oporavku, navijačima, ali i odlasku sa Malog Kalemegdana.

1/10 Vidi galeriju Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

"Žao mi je što neće videti novog mene"

Kenan je u Beograd stigao kao veliko pojačanje leta 2024. godine.

Posle odličnih partija u Olimpijakosu, očekivalo se da bude jedan od glavnih aduta Crvene zvezde, ali je njegova druga sezona prekinuta već na početku.

Teška povreda prednjeg ukrštenog ligamenta udaljila ga je od parketa, a Zvezda je na kraju odlučila da ne nastavi saradnju.

00:19 Ajzea Kenan povreda Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Amerikanac kaže da nije ljut, ali da žali zbog načina na koji se sve završilo.

"Nadao sam se da ću se vratiti u Zvezdu. Najvažnije mi je bilo da završim rehabilitaciju, vratim se i naredne sezone pokušam da pomognem ekipi koliko god mogu. Ipak, nema ljutnje. Stvari se dešavaju sa određenim razlogom."

A onda je poslao poruku koja je posebno zagolicala maštu navijača:

"Žao mi je samo što neće dobiti priliku da vide ovo moje novo telo."

"Zvezda neće biti na dobroj strani"

Kenan se trenutno sprema za povratak u Evroligu.

U Hjustonu svakodnevno trenira i radi terapije, a tvrdi da je spreman da ponovo bude važan igrač.

Ipak, kada je pričao o novoj ekipi Crvene zvezde, ostao je misteriozan.

Na pitanje šta misli o timu koji se gradi oko Krisa Džonsa, Patrika Boldvina, Davida Kremena i Džonatana Motlija, Amerikanac je rekao:

"Ne mogu da vam kažem ono što zaista želim da kažem, pošto više nisam deo ekipe. Ipak, želim im samo sve najbolje. Žao mi je samo što neće biti na dobroj strani onoga što sledi od mene."

Ta rečenica odmah je privukla pažnju - Kenan očigledno veruje da može da napravi veliki povratak.

"Navijam za Zvezdu, ali..."

Poseban deo intervjua posvetio je navijačima Crvene zvezde.

Kenan je istakao da mu je podrška Delija tokom oporavka mnogo značila.

"Navijači su mi značili sve. Svaki put kada bih istrčao pred tu publiku, shvatao sam da još imam mnogo toga da pružim košarci."

"Trudio sam se da im pružim sve što sam imao. Njihova podrška me je motivisala tokom celog procesa oporavka", dodao je Kenan.

Ostaje žal

Kenan se osvrnuo i na period u Zvezdi i rekao da mu je najveća žal što nije mogao da pomogne ekipi kada je bilo najpotrebnije.

"Jedino zbog čega žalim jeste to što nisam uspeo da završim nešto što sam, po sopstvenom osećaju, pomogao da se započne."

Amerikanac je poručio da iz Beograda nosi samo lepe uspomene i da će zauvek pamtiti atmosferu koju su pravili navijači.

Povratak se bliži

Kenan sada čeka novu priliku.

Kako je rekao za Mozzart Sport, cilj mu je jasan - povratak u Evroligu i borba za trofej.

"Osećam da mi je ostalo još dosta goriva. Takmičar u meni ne dozvoljava mi da se zadovoljim postojećim. Ići ću dok se točkovi ne raspadnu."

Posle nesrećnog kraja u Zvezdi, Ajzea Kenan želi da pokaže da priča još nije završena.