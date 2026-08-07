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Barselona je ovog leta napravila veliki remont ekipe, promenila veliki broj igrača i praktično krenula u stvaranje novog tima - a jedan detalj posebno je privukao pažnju.

Barselona je na račun odlazaka iz kluba inkasirala čak 3.000.000 evra. Novac je stigao kroz obeštećenja koja su igrači i članovi projekta morali da plate kako bi napustili katalonskog giganta.

Drugim rečima, Barselona je uspela da zaradi ozbiljan novac čak i u trenutku kada je menjala gotovo sve oko svog tima. Umesto da samo plaća za nova pojačanja, klub je deo troškova rekonstrukcije pokrio upravo novcem sa izlaznih vrata.

A među onima koji su Kataloncima doneli novac nalaze se i veoma poznata imena – od Mozesa Rajta i Toka Šengelije, do mladog srpskog talenta Nikole Kusturice.

Mozes Rajt Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan od najbizarnijih slučajeva bio je Mozes Rajt.

Američki centar je već imao dogovoren dolazak u Barselonu i trebalo je da bude jedan od stubova novog projekta, ali je usled haosa oko kluba odlučio da odustane.

I nije samo otišao - platio je klauzulu za raskid ugovora od oko 900.000 evra!

Španski mediji su tada pisali da je Rajt, koji čak još nije ni bio zvanično predstavljen, iskoristio izlaznu klauzulu i napustio Barselonu. Kao jedan od mogućih razloga navodila se nestabilnost u klubu, ali i interesovanje drugih evroligaša.

Drugim rečima, Barselona je ostala bez igrača kojeg je želela, ali je dobila ozbiljnu finansijsku nadoknadu.

Šengelija doneo milion Barsi

Još veći udarac bio je odlazak Toka Šengelije.

Gruzijski as je prethodnog leta stigao u Barselonu kao veliko pojačanje, potpisavši ugovor do 2028. godine.

Međutim, ovog leta je odlučio da napusti klub i ode u Dubai kod Ćavija Paskvala.

A Barselona je i tu naplatila odlazak.

Šengelija je, prema španskim izvorima, platio klauzulu blizu milion evra kako bi raskinuo ugovor sa katalonskim klubom.

Tako je Barselona praktično dobila novac od igrača koji je samo godinu ranije predstavljao jedno od najvećih pojačanja ekipe.

Odlazak srpskog bisera

Posebnu pažnju privukao je i odlazak Nikole Kusturice.

Sedamnaestogodišnji srpski talenat, koji je tri sezone proveo u Barseloni, napustio je katalonski klub i odlučio da karijeru nastavi na čuvenom UCLA.

Kusturica je prethodno blistao na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, gde je Srbija osvojila srebro, a njegovih 37 poena u finalu protiv SAD dodatno je podiglo njegovu reputaciju. Američki mediji ga već vide kao jednog od najvećih talenata svoje generacije i potencijalnog visokog pika NBA drafta 2028.

1/9 Vidi galeriju Biser srpske košarke - čudesni Nikola Kusturica Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nova Barsa

Sve ovo savršeno oslikava koliko je turbulentno leto iza katalonskog kluba.

Barselona je praktično napravila potpunu rekonstrukciju ekipe. Promenjen je veliki broj igrača, došlo je do promena u strukturi kluba, a čak su se i već dogovorena pojačanja poput Rajta povukla iz projekta.

Na kraju, međutim, postoji i jedna zanimljiva računica:

Barselona je uspela da od svojih odlazaka napravi višemilionski posao - ukupna zarada od obeštećenja dostigla je 3.000.000 evra.

Za klub koji je ovog leta praktično počeo ispočetka, to je najmanje jedna dobra vest u moru turbulencija.