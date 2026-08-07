Kinan Evans se vratio u Žalgiris, ali će narednu sezonu provesti na pozajmici u London Lajonsima. Saznajte sve detalje o njegovom povratku.
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KINAN EVANS SE VRATIO U ŽALGIRIS! Odmah je poslat na pozajmicu!
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Žalgiris je ozvaničio povratak američkog plejmejkera Kinana Evansa.
Amerikanac je sa litvanskim velikanom potpisao ugovor po sistemu 1+1. Ipak, narednu sezonu 29-godišnji organizator igre provešće na pozajmici u London Lajonsima.
Kinan Evans Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, @starsport, Starsport
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Žalgiris navodno u ugovoru ima klauzulu koja mu omogućava da Evansa vrati sa pozajmice u toku sezone ukoliko se za tim ukaže potreba.
Poslednje dve sezone proveo je u Olimpijakosu, ali zbog oporavka od teške povrede, a potom i novih zdravstvenih problema, nije uspeo da ostavi značajniji trag u atinskom klubu.
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