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Žalgiris je ozvaničio povratak američkog plejmejkera Kinana Evansa.

Amerikanac je sa litvanskim velikanom potpisao ugovor po sistemu 1+1. Ipak, narednu sezonu 29-godišnji organizator igre provešće na pozajmici u London Lajonsima.

Kinan Evans Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, @starsport, Starsport

Žalgiris navodno u ugovoru ima klauzulu koja mu omogućava da Evansa vrati sa pozajmice u toku sezone ukoliko se za tim ukaže potreba.

Poslednje dve sezone proveo je u Olimpijakosu, ali zbog oporavka od teške povrede, a potom i novih zdravstvenih problema, nije uspeo da ostavi značajniji trag u atinskom klubu.

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