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KK Partizan je ovog leta prošao kroz rekonstrukcija tima. Posle razočaravajuće prethodne takmičarske godine, uprava crno-belih odlučila se za velike promene, pa je roster gotovo u potpunosti promenjen.

1/9 Vidi galeriju Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Sa druge strane, u Humsku su stigla brojna pojačanja. Novi dres Partizana obukli su Alesandro Pajola, Kajl Olman, Lamar Stivens, Derek Vilis, Nikola Tanasković, Kevarijus Hejs, kao i Luka Vildosa.

Ipak, prelazni rok za Partizan još nije završen. Uprkos velikom broju novih igrača, očekuje se da klub tokom avgusta kompletira roster sa još najmanje dva značajna potpisa.

1/7 Vidi galeriju Ko su nova pojačanja Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

Prema informacijama, prioritet je angažovanje vrhunskog šutera koji bi dodatno unapredio napadački potencijal ekipe, ali i još jednog visokog igrača na poziciji četiri kao i na mestu trojke - koji bi doneli veću čvrstinu u reketu i proširili rotaciju.

U Partizanu ne žele da žure sa odlukama, već pažljivo prate tržište, svesni da se upravo tokom avgusta često pojavljuju kvalitetni igrači koji postaju dostupni nakon završetka NBA i evroligaških transfera.

Ukoliko crno-beli uspeju da realizuju planirana pojačanja, nema sumnje da bi završnica prelaznog roka mogla da donese još dve velike transfer-bombe i zaokruži tim spreman za izazove u Evroligi, ABA ligi kao i u domaćem prvenstvu.

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