KO JOŠ STIŽE U PARTIZAN? Crno-beli znaju koga žele na tržištu: Vildoza, Hejs, Pajola i ostali uskoro dobijaju društvo!
KK Partizan je ovog leta prošao kroz rekonstrukcija tima. Posle razočaravajuće prethodne takmičarske godine, uprava crno-belih odlučila se za velike promene, pa je roster gotovo u potpunosti promenjen.
Klub su ovog leta napustili Šejk Milton, Dvejn Vašington, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Nik Kalates- igrači koji su činili okosnicu tima prethodne sezone.
Sa druge strane, u Humsku su stigla brojna pojačanja. Novi dres Partizana obukli su Alesandro Pajola, Kajl Olman, Lamar Stivens, Derek Vilis, Nikola Tanasković, Kevarijus Hejs, kao i Luka Vildosa.
Ipak, prelazni rok za Partizan još nije završen. Uprkos velikom broju novih igrača, očekuje se da klub tokom avgusta kompletira roster sa još najmanje dva značajna potpisa.
Prema informacijama, prioritet je angažovanje vrhunskog šutera koji bi dodatno unapredio napadački potencijal ekipe, ali i još jednog visokog igrača na poziciji četiri kao i na mestu trojke - koji bi doneli veću čvrstinu u reketu i proširili rotaciju.
U Partizanu ne žele da žure sa odlukama, već pažljivo prate tržište, svesni da se upravo tokom avgusta često pojavljuju kvalitetni igrači koji postaju dostupni nakon završetka NBA i evroligaških transfera.
Ukoliko crno-beli uspeju da realizuju planirana pojačanja, nema sumnje da bi završnica prelaznog roka mogla da donese još dve velike transfer-bombe i zaokruži tim spreman za izazove u Evroligi, ABA ligi kao i u domaćem prvenstvu.
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