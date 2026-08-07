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Iako ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom, budućnost Semija Odželeja mogla bi da postane jedna od zanimljivijih tema završnice letnjeg prelaznog roka.

Prema pisanju italijanskog portala "PianetaBasket", menadžer krilnog košarkaša ponudio je Odželeja Olimpijakosu, koji je u potrazi za pojačanjem na poziciji krila nakon odlaska Aleka Pitersa u redove Olimpije iz Milana..

1/6 Vidi galeriju Semi Odželej u dresu Crvene zvezde Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Za sada nije poznato da li je grčki velikan pokazao konkretno interesovanje za 31-godišnjeg Amerikanca, ali je izvesno da Olimpijakos želi da popuni upražnjeno mesto u rotaciji na poziciji krilnog igrača.

Odželej je prošlog leta stigao u Crvenu zvezdu posle epizoda u Valensiji i Virtusu iz Bolonje, a prethodno je pet sezona proveo u NBA ligi, gde je nosio dresove Boston Seltiksa, Milvoki Baksa i Los Anđeles Klipersa.

Ostaje da se vidi da li će ponuda menadžera prerasti u konkretne pregovore ili će američki košarkaš i naredne sezone ostati deo tima Crvene zvezde.

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