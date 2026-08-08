PREOKRET KOM SE NIKO NIJE NADAO: Džoel Bolomboj OSTAJE - doneo je neočekivanu odluku!
Francuski evroligaš Asvel ovog leta prolazi kroz izuzetno turbulentan period. Usled izostanka ranije planiranih finansijskih sredstava, klub je bio primoran da drastično prekroji planove i odustane od pojedinih zvučnih imena. Ipak, nakon serije nepovoljnih vesti, navijači tima iz Vilerbana konačno su dočekali i jedno veliko ohrabrenje.
Kako prenosi dobro obavešteni portal "Basket News", američki centar Džoel Bolomboj nosiće dres Asvela u sezoni 2026/27.
Izvisila i Unikaha - ugovor ostaje na snazi
Za usluge iskusnog unutrašnjeg igrača interesovalo se nekoliko evroligaških klubova, a kao jedna od realnih opcija spominjala se i španska Unikaha iz Malage. Međutim, prema izvorima bliskim igraču i klubu, od tog transfera neće biti ništa. Dogovor između Bolomboja i Uprave Asvela ostaje na snazi, bez obzira na smanjenje klupskog budžeta i masovni odlazak igrača.
Zvanična potvrda saradnje nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde, Olimpijakosa i moskovskog CSKA sa francuskim velikanom očekuje se u narednim danima.
Stiže i Peti Mils, dok su tri zvezde već digle sidro
Bolomboj nije jedini veteran koji je odlučio da ostane veran projektu uprkos velikim rekonstrukcijama. Još jedno zvučno ime koje se spominje u kontekstu ostanka u Vilerbanu jeste iskusni Peti Mils, koji je takođe spreman da iznese teret predstojeće sezone.
Podsećanja radi, tri velika letnja pojačanja već su napustila klub pre nego što su odigrala zvanični meč:
Silven Fransisko je potpisao višegodišnji ugovor sa Panatinaikosom, Danijel Tajs je pojačao Makabi iz Tel Aviva, a Armoni Bruks je prosleđen na jednogodišnju pozajmicu u Valensiju.
S obzirom na to da je Asvel sačuvao ključno osovinsko ime u reketu, navijači tima iz Vilerbana ipak mogu sa dozo umerenog optimizma da iščekuju početak nove evroligaške sezone.
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