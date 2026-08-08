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Francuski evroligaš Asvel ovog leta prolazi kroz izuzetno turbulentan period. Usled izostanka ranije planiranih finansijskih sredstava, klub je bio primoran da drastično prekroji planove i odustane od pojedinih zvučnih imena. Ipak, nakon serije nepovoljnih vesti, navijači tima iz Vilerbana konačno su dočekali i jedno veliko ohrabrenje.

Kako prenosi dobro obavešteni portal "Basket News", američki centar Džoel Bolomboj nosiće dres Asvela u sezoni 2026/27.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Izvisila i Unikaha - ugovor ostaje na snazi

Za usluge iskusnog unutrašnjeg igrača interesovalo se nekoliko evroligaških klubova, a kao jedna od realnih opcija spominjala se i španska Unikaha iz Malage. Međutim, prema izvorima bliskim igraču i klubu, od tog transfera neće biti ništa. Dogovor između Bolomboja i Uprave Asvela ostaje na snazi, bez obzira na smanjenje klupskog budžeta i masovni odlazak igrača.

Zvanična potvrda saradnje nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde, Olimpijakosa i moskovskog CSKA sa francuskim velikanom očekuje se u narednim danima.

Stiže i Peti Mils, dok su tri zvezde već digle sidro

Bolomboj nije jedini veteran koji je odlučio da ostane veran projektu uprkos velikim rekonstrukcijama. Još jedno zvučno ime koje se spominje u kontekstu ostanka u Vilerbanu jeste iskusni Peti Mils, koji je takođe spreman da iznese teret predstojeće sezone.

1/7 Vidi galeriju Peti Mils Foto: Luis TATO / AFP / Profimedia, Profimedia

Podsećanja radi, tri velika letnja pojačanja već su napustila klub pre nego što su odigrala zvanični meč:

Silven Fransisko je potpisao višegodišnji ugovor sa Panatinaikosom, Danijel Tajs je pojačao Makabi iz Tel Aviva, a Armoni Bruks je prosleđen na jednogodišnju pozajmicu u Valensiju.

S obzirom na to da je Asvel sačuvao ključno osovinsko ime u reketu, navijači tima iz Vilerbana ipak mogu sa dozo umerenog optimizma da iščekuju početak nove evroligaške sezone.

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