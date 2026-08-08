Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Doskorašnji centar Crvene zvezde ipak neće promeniti odluku i karijeru će nastaviti u francuskom Asvelu.

Iako se prvobitno pojavila informacija da će Džoel Bolomboj po odlasku iz Crvene zvezde ipak igrati za Unikahu, Basketnews navodi da se to neće dogoditi i da on ostaje igrač Asvela.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Francuski tim ima velike finansijke probleme i neke igrače su zbog toga izgubili pa je malo nedostajalo da se i Bolomboj nađe na tom spisku, ali će on, poput Milsa, ipak braniti boje Asvela.

Podsetimo, Asvel je zbog toga izgubio Silvana Fransiska koji je otišao u Panatinaikos, Armani Bruks je otišao u Valensiju na pozajmicu, dok je Danijel Tajs odabrao Makabi Tel Aviv, a na izlaznim vratima je i Nik Vajler Beb.

BONUS VIDEO: