MILETIĆ ISKRENO O SVEMU! Otkrio šta se desilo sa Partizanom i pregovorima!
Srpski košarkaš Dušan Miletić otkrio je detalje razgovora sa Partizanom...
On je u izjavi za "Meridian sport" rekao da je bilo kontakta sa klubom iz Humske:
- Gledao sam šta je najbolje za mene. Jedna opcija bio je i Kluž, ali hteo sam da napravim iskorak i da na neki način postavim sebi novi izazov.
Hapoel je veoma ambiciozna ekipa, klub je sjajno organizovan. Sigurno da je jedan od glavnih razloga i trener Saša Obradović.
Samim tim što je pokazao želju da sarađujemo, to mi je zaista prijalo i na kraju je bilo jedan od glavnih faktora.
To je klub koji hoće da raste, koji ne želi da stane na Evrokupu i ima ambiciju da ide dalje. Predstavio mi je tim, kako mene vidi, kakva mi je uloga…
Zadovoljan sam u potpunosti, jedva čekam da krenemo da sarađujemo - rekao je Miletić.
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