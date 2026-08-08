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Srpski košarkaš Dušan Miletić otkrio je detalje razgovora sa Partizanom...

On je u izjavi za "Meridian sport" rekao da je bilo kontakta sa klubom iz Humske:

Dušan Miletić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

- Gledao sam šta je najbolje za mene. Jedna opcija bio je i Kluž, ali hteo sam da napravim iskorak i da na neki način postavim sebi novi izazov.

Hapoel je veoma ambiciozna ekipa, klub je sjajno organizovan. Sigurno da je jedan od glavnih razloga i trener Saša Obradović.

Samim tim što je pokazao želju da sarađujemo, to mi je zaista prijalo i na kraju je bilo jedan od glavnih faktora.

To je klub koji hoće da raste, koji ne želi da stane na Evrokupu i ima ambiciju da ide dalje. Predstavio mi je tim, kako mene vidi, kakva mi je uloga…

Zadovoljan sam u potpunosti, jedva čekam da krenemo da sarađujemo - rekao je Miletić.

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir