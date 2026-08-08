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Crvena Zvezda je dogovorila veliko pojačanje za budućnost.

Mladi Andrej Bjelić je prihvatio poziv crveno-belih, saznaje "Meridian sport".

Andrej Bjelić Foto: FIBA, Printscreen

Klub sa Malog Kalemgdana je uspeo da privoli srpskog reprezentativca da madridski Real zameni za beogradskog velikana.

Crveno-beli tako nastavljaju da jačaju na svim frontovima, pa će posle serije iskusnih igrača angažovati momka rođenog 2008. godine.

Bjelić dolazi u Zvezdu iz redova Reala, gde je u prethodnom periodu igrao za mlađe selekcije i bio jedan od projekata kluba, a imao je i priliku da trenira i radi sa prvim timom kraljevskog kluba.

Bjelić je pre dve godine sa U16 selekcijom osvojio bronzu, dok je ovog leta bio deo selekcije do 18 godina na Evropskom prvenstvu, koja nažalost zbog velikog broja povreda nije napravila zapažen uspeh.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir