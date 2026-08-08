- Ne znam. Prošle godine sam rekao da je nemoguće da potpišem za Partizan, a sada sam ovde. Zato nikada neću zatvoriti vrata nijednom klubu. Kilmes je klub koji mi je dao sve. Tamo sam počeo da igram sa osam godina. Pomogli su mi da odrastem, okružili su me dobrim ljudima i mislim da ne bih mogao to da im učinim - rekao je Vildoza.