Slušaj vest

Novopečeni košarkaš Partizana Luka Vildoza progovorio je po dolasku u redove kluba iz Humske.

Nekadašnji deo Crvene zvezde se ovog leta odlučio da dođe među crno-bele, o čemu je upravo i govorio u razgovoru za "DSports".

Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

- Ne znam. Prošle godine sam rekao da je nemoguće da potpišem za Partizan, a sada sam ovde. Zato nikada neću zatvoriti vrata nijednom klubu. Kilmes je klub koji mi je dao sve. Tamo sam počeo da igram sa osam godina. Pomogli su mi da odrastem, okružili su me dobrim ljudima i mislim da ne bih mogao to da im učinim - rekao je Vildoza.

Ne propustiteKošarkaLUKA VILDOZA SNIMLJEN U OPREMI PARTIZANA! Obukao majicu, uzeo šal u ruke i nije skidao osmeh sa lica: Zbog Argentinca oglasio se i klub!
Luka Vildoza 5.jpg
EvroligaVILDOZA SE KONAČNO OGLASIO! Argentinac prvi put progovorio kao igrač Partizana - posle šok transfera stao pred kameru i obratio se Grobarima! (VIDEO)
Luka Vildoza
EvroligaKO JOŠ STIŽE U PARTIZAN? Crno-beli znaju koga žele na tržištu: Vildoza, Hejs, Pajola i ostali uskoro dobijaju društvo!
KK Partizan pojačanja
EvroligaEVROLIGA IZDVOJILA NAJVEĆE LETNJE BOMBE Zvezdin motor i Partizanov "X faktor" - evo ko su aduti večitih u novoj sezoni!
Luka Vildoza

BONUS VIDEO:

02:06
Izjava Luka Vildoza Izvor: MONDO/Nikola Lalović