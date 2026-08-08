Sve je rekao!
iskreno
VILDOZA OTVORIO DUŠU PO DOLASKU U PARTIZAN! Bivši as Zvezde iskreno o šokantnom transferu u Humsku!
Slušaj vest
Novopečeni košarkaš Partizana Luka Vildoza progovorio je po dolasku u redove kluba iz Humske.
Nekadašnji deo Crvene zvezde se ovog leta odlučio da dođe među crno-bele, o čemu je upravo i govorio u razgovoru za "DSports".
Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport
Vidi galeriju
- Ne znam. Prošle godine sam rekao da je nemoguće da potpišem za Partizan, a sada sam ovde. Zato nikada neću zatvoriti vrata nijednom klubu. Kilmes je klub koji mi je dao sve. Tamo sam počeo da igram sa osam godina. Pomogli su mi da odrastem, okružili su me dobrim ljudima i mislim da ne bih mogao to da im učinim - rekao je Vildoza.
BONUS VIDEO:
3 · Reaguj
2