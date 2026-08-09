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Crvena zvezda dovela je ogromno pojačanje na bekovskim pozicijama.

Novi košarkaš srpskog kluba je Nik Vajler Beb!

- Crvena zvezda je u trci za potpis za najboljeg defanzivca Evrolige pobedila veliki broj klubova koji su želeli u svojim redovima bivšeg igrača Anadolu Efesa - stoji u saopštenju na klupskom sajtu.

Vajler-Beb je ovog leta već bio praktično viđen u dresu Asvela. Nemački košarkaš je sa klubom iz Liona potpisao dvogodišnji ugovor, ali je došlo do velikog preokreta zbog finansijske situacije u francuskom klubu.

Asvel je, prema dostupnim informacijama, morao drastično da smanji budžet. Planiranih 59 miliona evra spalo je na oko 24 miliona, što je dovelo do velikih promena u sastavu.

Klub su u prethodnom periodu napustili Silven Fransisko, Danijel Tajs i Armoni Bruks, a sada je sudbina odvela i Vajler-Beba iz Liona.

Crvena zvezda je tako iskoristila situaciju na tržištu i napravila još jedan značajan potez pred početak nove sezone. Dolazak nemačkog reprezentativca predstavljaće veliko pojačanje za odbranu ekipe sa Malog Kalemegdana.

Ko je Vajler Beb?

Bivši košarkaš Ludvigsburga, Bajerna i Efesa rođen je u Topeki u Kanzasu 12.12.1995.godine, a dodatni kvalitet ovog 196 centimetara visokog kombo beka je činjenica da može da igra više pozicija u timu.

Dolaskom Vejler Baba Crvena zvezda je dobila iskusnog igrača, fantastičnog defanzivca i veliko pojačanje u svakom smislu u sezoni 2026-2027!

Vejler Bab je standardni reprezentativac Nemačke, sa kojom je 2022. godine osvojio i bronzanu medalju na EP.

Nemački reprezentativac je šesto pojačanje Crvene zvezde u ovom prelaznom roku nakon Džounsa, Motlija, Boldvina, Kremera i Medarevića, dok su ugovore produžili Davidovac i Batler.