BOMBA! Zvezda dovela ogromno pojačanje! Čuveni as stiže na Mali Kalemegdan: Doveli smo najboljeg...
Crvena zvezda dovela je ogromno pojačanje na bekovskim pozicijama.
Novi košarkaš srpskog kluba je Nik Vajler Beb!
- Crvena zvezda je u trci za potpis za najboljeg defanzivca Evrolige pobedila veliki broj klubova koji su želeli u svojim redovima bivšeg igrača Anadolu Efesa - stoji u saopštenju na klupskom sajtu.
Vajler-Beb je ovog leta već bio praktično viđen u dresu Asvela. Nemački košarkaš je sa klubom iz Liona potpisao dvogodišnji ugovor, ali je došlo do velikog preokreta zbog finansijske situacije u francuskom klubu.
Asvel je, prema dostupnim informacijama, morao drastično da smanji budžet. Planiranih 59 miliona evra spalo je na oko 24 miliona, što je dovelo do velikih promena u sastavu.
Klub su u prethodnom periodu napustili Silven Fransisko, Danijel Tajs i Armoni Bruks, a sada je sudbina odvela i Vajler-Beba iz Liona.
Crvena zvezda je tako iskoristila situaciju na tržištu i napravila još jedan značajan potez pred početak nove sezone. Dolazak nemačkog reprezentativca predstavljaće veliko pojačanje za odbranu ekipe sa Malog Kalemegdana.
Ko je Vajler Beb?
Bivši košarkaš Ludvigsburga, Bajerna i Efesa rođen je u Topeki u Kanzasu 12.12.1995.godine, a dodatni kvalitet ovog 196 centimetara visokog kombo beka je činjenica da može da igra više pozicija u timu.
Dolaskom Vejler Baba Crvena zvezda je dobila iskusnog igrača, fantastičnog defanzivca i veliko pojačanje u svakom smislu u sezoni 2026-2027!
Vejler Bab je standardni reprezentativac Nemačke, sa kojom je 2022. godine osvojio i bronzanu medalju na EP.
Nemački reprezentativac je šesto pojačanje Crvene zvezde u ovom prelaznom roku nakon Džounsa, Motlija, Boldvina, Kremera i Medarevića, dok su ugovore produžili Davidovac i Batler.