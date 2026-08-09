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Američki košarkaš Kiton Volas potpisao je dvogodišnji ugovor sa Makabijem, saopštio je klub iz Tel Aviva.

Volas (27) je prethodno igrao za Atlantu i Koledž Park Skajhoksi. On je prošle sezone za Skajhokse u Razvojnoj ligi prosečno beležio 16,1 poen, 6,3 asistencije i 5,1 skok.

"Spreman sam da počnem da radim sa svojim novim timom, pobeđujem u utakmicama i zabavim se", izjavio je Volas posle potpisivanja ugovora sa Makabijem.

Volas je peto pojačanje Makabija u letnjem prelaznom roku. Ugovore sa klubom iz Tel Aviva su ranije potpisali Armando Bejkot, Danijel Tajs, Jam Madar i Bonzi Kolson.

Košarkaši Makabija će 24. septembra u prvom kolu Evrolige gostovati Asvelu.