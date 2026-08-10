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Dolazak Nika Vajlera-Beba u Crvenu zvezdu izazvao je veliko oduševljenje među navijačima crveno-belih, a na društvenim mrežama oglasio se i Zvezdin košarkaš Čima Moneke.

Reč je o igraču koji je pre dve sezone proglašen za najboljeg defanzivca Evrolige, što dovoljno govori o njegovom kvalitetu i reputaciji na evropskoj košarkaškoj sceni.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Vest o njegovom dolasku brzo je izazvala brojne reakcije navijača Crvene zvezde, a među prvima koji su se oglasili bio je i Čima Moneke.

Nigerijac, koji je takođe član crveno-belih, nije krio iznenađenje i oduševljenje zbog dolaska nemačkog reprezentativca.

"Vau! Ovo me je baš obradovalo", napisao je Moneke na društvenim mrežama uz objavu o Vajler-Bebu kao novom igraču Crvene zvezde.

Čima Moneke se oglasio nakon dolaska Nik Vajler Beba u Crvenu zvezdu
Čima Moneke se oglasio nakon dolaska Nik Vajler Beba u Crvenu zvezdu Foto: Printscreen/Instagram/chimdoggg

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Delije napuštaju stadion Izvor: Kurir