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Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos govorio je na podkastu Euroinsiders o prethodnoj sezoni, svojoj budućnosti u klubu, odnosu sa Erginom Atamanom, ali i o Željku Obradoviću, Dudi Ivkoviću i rivalstvu sa Olimpijakosom.

Janakopulos je otvorio dušu i rekao:

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

“Ne mislim da je prošla sezona bila neuspešna. Mislim da je bila uspešna jer imamo najbolju dvoranu u Evropi. Panatinaikos nikada nije imao dvoranu u vlasništvu kluba. Ko god ju je video bio je oduševljen. Veliki je uspeh to što nas porodice i ljudi iz cele Grčke zovu i traže ulaznice.“

Rezultatima na terenu, ipak, nije bio potpuno zadovoljan.

“Košarkaški gledano, očekivao sam nešto više. To je jedan od razloga zbog kojih smo ove godine promenili brzinu. Mislim da prošle sezone jednostavno nismo imali sreće. Ne smatram da je to bila sezona za učenje.“

Janakopulos je potom objasnio zbog čega je pružao snažnu podršku Erginu Atamanu.

“Nije mi se dopalo što trener nije imao punu podršku. Ergin Ataman je sjajan profesionalac, doneo nam je trofej Evrolige i možda bi rezultati bili drugačiji da su svi stali iza njega.“

Prekid saradnje nije promenio njegov odnos prema turskom stručnjaku.

“Voleću ga zauvek. On je moj košarkaški alter ego. Imamo ista uverenja, istu narav i isti mentalitet. Dan kada sam mu saopštio odluku o prekidu saradnje bio je jedan od najtežih trenutaka u mom životu, jer ga smatram prijateljem.“

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Umesto Atamana, Janakopulos je na klupu Panatinaikosa vratio Željka Obradovića.

“Obradović može sve! Može da uzme tim pun zvezda i iz svakog igrača izvuče najbolje. Uz to, gledate najbolju košarku koju ste ikada videli.“

Uporedio ga je sa Dudom Ivkovićem.

“Ivković nije bio takav trener. On je jedan od najboljih u istoriji, ali je mogao da uzme ekipu punu mladih momaka i odvede ih do vrha. To je bio njegov dar.“

Janakopulos je otkrio i da preuzimanje Panatinaikosa prvobitno nije bilo deo njegovih planova.

“Odrastao sam u kući u kojoj se reč Panatinaikos izgovarala na svakih deset minuta. Nisam želeo da budem uključen 2012. godine. Čak sam išao u Nigeriju kako bih pokušao da pronađem kupca. Nisam to želeo.“

Jedna od stvari koja do sada bila manje poznata, a koju je sada otkrio je da je 2020. Janakopulos umalo otišao sa ovog sveta. Intervju je rađen u njegovoj vili u Sounionu, na obali mora, gde se upravo sva ta drama dogodila.

"Koja je najlepša stvar koja mi se dogodila ovde u Sounionu? Nije baš najlepša, niti sam o njoj govorio pred kamerama. Imao sam 2020. godine više srčanih udaraca. Četiri puta su me vraćali u život. Video sam belu svetlost. Posle toga sam se, u naredne tri godine, potpuno promenio kao ličnost, karakter, sve sam gledao drugačijim očima“, pričao je Janakopulos.

Na kraju ga je u klubu zadržala molba njegovog oca.

“Otac mi je rekao: ‘Molim te, nemoj mi to uraditi. Ovo je moje nasleđe.’ Nastavio sam, uradio najbolje što sam mogao i mislim da sam premašio ono što se očekivalo.“

Ipak, nikada nije obećao da će zauvek ostati na čelu kluba.

“Imam odgovornost prema tri ili četiri miliona ljudi – da li će se ujutru probuditi sa osmehom ili bez njega. Mnogo razmišljam o njima.“

Prema njegovim rečima, vrednost Panatinaikosa danas bi mogla da iznosi gotovo pola milijarde evra.

“Košarka se sa poslovne strane menja. Vrednost Panatinaikosa je pre nekoliko godina bila nekoliko desetina miliona, a sada je možda pola milijarde. To me jednim delom zadržava, ali i menja moje razmišljanje o budućnosti. Recimo da sam jednom i po nogom unutra, a pola noge napolju. Videćemo.“

Na pitanje gde sebe vidi za nekoliko godina, odgovorio je:

“Vidite gde sedi mačka? Tu ću postaviti televizor i za pet godina gledati utakmice kao navijač, vičući: ‘Trebalo bi da dovedete još jednog centra, još jednog plejmejkera i još jedno nisko krilo.’“

Janakopulos je zatim govorio o odnosu sa Olimpijakosom.

“Ne mogu da stavim Panatinaikos i Olimpijakos u istu rečenicu. To su dva potpuno različita kluba po snazi, veličini, etici i svemu ostalom. Ovo rivalstvo dolazi iz fudbala. U košarci nema rivalstva. Navijači Olimpijakosa su u poslednjih deset godina naučili da je košarkaška lopta narandžasta, a ne crno-bela. Pre deset godina biste otišli u njihovu dvoranu i čuli: ‘Ofsajd, ofsajd.’“

Uprkos oštrim rečima, naglasio je da poštuje pristalice najvećeg rivala.

“Veoma poštujem navijače Olimpijakosa. Poštujem navijače svakog kluba. Ali ne mogu da prihvatim da Panatinaikos i Olimpijakos u košarci mogu da budu deo iste vrste razgovora.“

Za kraj je poručio da je spreman da sa predstavnicima Olimpijakosa sedne za isti sto.

“Rekao sam to hiljadu puta. Pokušao sam da odnose učinim normalnijim, ali sa druge strane nema volje. Spreman sam da sednem za isti sto,” zaključio je Dimitris Janakopulos.

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