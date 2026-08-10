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Crvena zvezda ne želi samo da bude bolja nego prošle sezone – želi da postane potpuno drugačiji tim!

Takav zaključak izvukao je ugledni španski list As, koji je posvetio veliki tekst novom projektu crveno-belih pred početak naredne sezone Evrolige. Španci su posebno analizirali dolazak Ibon Navara, veliku rekonstrukciju ekipe i ulogu Miloša Teodosića u novom projektu.

1/7 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

A ono što su napisali dovoljno govori o tome koliko ozbiljno gledaju na ono što se trenutno radi u Beogradu.

"Crvena zvezda je odlučila da se ove sezone ne poboljša samo – već da se transformiše", navodi As, uz ocenu da dolazak Navara predstavlja početak potpuno novog projekta.

Španski list podseća da je bivši trener Unikahe potpisao ugovor do 2028. godine i da u Beograd stiže sa ogromnim kreditom nakon uspešnog perioda u Malagi, gde je osvojio čak sedam trofeja. Sada ima zadatak da Zvezdu napravi mnogo konkurentnijom u Evroligi.

A posebno mesto u novoj priči ima Miloš Teodosić.

Legendarni srpski plejmejker završio je igračku karijeru, ali nije napustio klub. Sada je ušao u direktorske vode i postao sportski direktor, a As ga opisuje kao čoveka koji će svojim iskustvom i košarkaškim znanjem pomoći Navaru u izgradnji ekipe.

Zvezda je napravila veliki rez u odnosu na prošlu sezonu. Iz kluba su otišli Kodi Miler-Mekintajer, Ajzea Kenan, Donatas Motiejunas, Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj.

Ali nije sve u odlascima.

Džered Batler ostaje i produžio je ugovor do 2028. godine, a upravo njega As vidi kao jednu od ključnih karika novog projekta. Amerikanac je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 13,4 poena, a njegova sposobnost da kreira igru trebalo bi da bude izuzetno važna za Navarra.

Velika pojačanja

Džonatan Motli stiže kao jedno od najzvučnijih imena novog sastava. As posebno podseća da je bio MVP Evrokupa 2025. godine, a njegov dolazak dobija dodatnu težinu jer će ponovo sarađivati sa Krisom Džonsom.

Američki plejmejker trebalo bi da donese organizaciju i sigurnost u spoljnoj liniji. Španci navode da je prošle sezone u Evroligi imao oko 10 poena i više od četiri asistencije po utakmici, uz odličnih 40 odsto za tri poena.

1/6 Vidi galeriju Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Posebnu pažnju privlači i Patrik Boldvin Džunior.

Bivši NBA igrač i pik prve runde dolazi iz G lige, a As ga opisuje kao potencijalno veliko iznenađenje ako se brzo prilagodi evropskoj košarci.

Tu su i mladi Nikola Đurišić i Vojin Medarević, dok okosnicu uz nova pojačanja čine Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić, Džordan Nvora, Semi Odželej, Čima Moneke, Tajson Karter, Ebuka Izundu, Dejan Davidovac i Stefan Miljenović.

Španci su posebno naglasili da Navaro ne pravi ekipu samo za jednu sezonu.

Ideja je jasna – iskustvo, fizička snaga i mladost, uz mnogo čvršću i organizovaniju košarku.

I upravo tu leži najveća promena.

Zvezda više ne želi da "krpi" sastav. Želi da napravi potpuno novi sistem.

"Nova Crvena zvezda nije ekipa koja je samo zakrpila rupe. Ovo je projekat koji je odlučio da napravi raskid sa prošlošću i izgradi nešto ambicioznije, bolje pripremljeno za takmičenje u izuzetno zahtevnoj Evroligi. Navarro ima vremena i roster koji je krojen po njegovim zamislima. Sada ostaje da se vidi da li će sav taj potencijal uspeti da se pretvori u rezultate", piše As.

Sada ostaje da se vidi ono najvažnije – može li Navaro sve te velike promene da pretvori u rezultate kada počne ono pravo, odnosno Evroliga.