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Od spektakularnog projekta do velikog problema za samo nekoliko nedelja!

Toni Parker je ovog leta najavljivao da će ASVEL napraviti ogroman iskorak i postati jedan od najmoćnijih klubova Evrolige. Francuski klub je čak planirao budžet od neverovatnih 59 miliona evra, što bi bio rekordan iznos u istoriji francuske košarke.

A onda - hladan tuš.

Posle problema sa finansijskim garancijama jednog azijskog investitora, ASVEL je pred francuskim finansijskim regulatorom DNCCG morao da predstavi rezervni plan sa budžetom od svega 24 miliona evra. Dakle, čak 35 miliona manje od prvobitno planiranog!

Parker je već krenuo da sklapa ekipu kao da novac neće predstavljati nikakav problem. Stizala su velika imena, najavljivani su milionski ugovori, a ASVEL je preko noći od ekipe koja je prošle sezone završila poslednja u Evroligi postao jedan od najaktivnijih klubova na tržištu.

Međutim, kada je budžet srezan na 24 miliona, konstrukcija je počela da se ruši.

Silvan Francisko, koji je trebalo da bude jedno od zaštitnih lica novog ASVEL-a i potpisao ogroman ugovor, napustio je klub i otišao u Panatinaikos.

I tu nije bio kraj...

Armoni Bruks otišao je u Valensiju, Danijel Tajs potpisao je ugovor sa Makabijem, a Nik Vajler-Beb u nedelju je zvanično postao novi košarkaš Crvene zvezde.

1/11 Vidi galeriju Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot

Projekat koji je trebalo da bude spektakularan počeo je da liči na rasipanje ekipe pre nego što je sezona uopšte počela.

A sada se pojavljuje još jedna ogromna priča.

Džoi i Džesi Bas, članovi porodice koja je decenijama bila vlasnik Los Anđeles Lejkersa, već su ranije pokazali interesovanje za ASVEL. Njihova investiciona kompanija „Bas Sports Kapital“ bila je među potencijalnim investitorima u Parkerov klub.

U međuvremenu, braća Bas sve ozbiljnije gledaju ka evropskoj košarci i projektu NBA Evropa. Njihov interes obuhvata više tržišta, a među gradovima koji su u njihovom fokusu nalazi se i Lion.

Zato se sada sve glasnije postavlja pitanje – da li će upravo ASVEL postati njihova evropska baza?

Parker je klub godinama gradio oko svoje vizije, ali leto 2026. pretvorilo se u pravi finansijski rolerkoster. Prvo je najavljen budžet od 59 miliona, zatim je morao da bude srezan na 24 miliona, a potom su počeli da odlaze igrači koji su dovedeni upravo zbog velikog projekta.

Francuski klub je iza sebe imao i katastrofalnu prethodnu sezonu u Evroligi – samo osam pobeda u 38 utakmica, uz poslednje mesto na tabeli.

Parker, ipak, ne odustaje potpuno. AS navodi da i dalje traži investitore, dok se nada da bi buduća NBA Evropa mogla da donese novi finansijski zamajac. Problem je što ta liga prema sadašnjim planovima ne bi trebalo da počne pre sezone 2027/28.

Tako je od projekta koji je trebalo da promeni lice evropske košarke ostao veliki znak pitanja.