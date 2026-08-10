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Dimitris Janakopulos otvorio je dušu o Erginu Atamanu!

Vlasnik Panatinaikosa bio je gost emisije "EuroInsiders", a očekivano, jedna od glavnih tema bio je upravo turski stručnjak sa kojim je grčki klub osvojio Evroligu.

Iako je njihovoj saradnji ovog leta došao kraj, Janakopulos nije krio koliko poštuje Atamana i koliko mu je teško pala odluka da se rastanu.

1/5 Vidi galeriju Ergin Ataman, majstorica Valensija - PAO Foto: Jose Miguel FERNANDEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ataman je Panatinaikosu doneo titulu prvaka Evrope 2024. godine, čime je prekinut dugogodišnji evropski post atinskog velikana. Janakopulos to nije zaboravio.

"Doneo mi je Evroligu. Nije bila laka odluka. Zapravo, to je jedan od najtežih trenutaka koje sam iskusio za sve vreme koliko sam u košarci", rekao je Janakopulos.

A onda je usledio još emotivniji deo.

Janakopulos je poručio da njegov odnos sa Atamanom nije bio samo poslovni i trenerski.

"Volim Ergina, i uvek ću ga voleti. Verujem da je on osoba koja reflektuje moj karakter u evropskoj košarci", istakao je vlasnik Panatinaikosa.

Njih dvojica su tokom zajedničkog perioda prolazili kroz velike uspone, ali i teške trenutke. Ipak, Janakopulos tvrdi da nikada nije bio čovek koji bi lako presekao saradnju sa Atamanom.

"Tokom sezone, mnogo ljudi oko mene je govorilo da je ranije trebalo da se desi promena. Ja je nikada nisam napravio", otkrio je Janakopulos.

Posebno je zanimljivo ono što je rekao o samom danu kada je Ataman saznao da više neće biti trener Panatinaikosa.

"Taj dan je bio najteži. Jer, iznad svega, volim ga i smatram prijateljem", rekao je Janakopulos.

A zatim je stao u odbranu svog bivšeg trenera.

"Verujem da je njegova odgovornost za to kako se sezona završila mnogo manja nego što je predstavljeno u javnosti", poručio je vlasnik grčkog kluba.

To praktično pokazuje koliko je odnos između njih dvojice bio specifičan. Ataman je napustio Panatinaikos, ali Janakopulos očigledno nije promenio mišljenje o čoveku koji mu je doneo ono što je godinama čekao - evropsku titulu.