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Dimitris Janakopulos, prvi čovek Panatinaikosa, uporedio je dvojicu srpskih trenerskih velikana - Željka Obradovića i pokojnog Dušana Ivkovića i izdvojio njihove najveće kvalitete.

Vlasnik Panatinaikosa govorio je za "EuroInsiders" o brojnim temama, a posebno je zanimljiv bio deo razgovora u kojem se dotakao rada sa najvećim košarkaškim zvezdama. Janakopulos je dobio pitanje da li preveliki broj superzvezda u jednom timu može da bude opasan i da li je teško uklopiti toliko velikih imena.

Njegov odgovor bio je kratak i jasan:

"To zavisi od trenera."

A onda je grčki biznismen napravio poređenje koje je posebno zanimljivo u Srbiji.

"Ako mi dozvolite, navešću nekoliko primera. I to trenere najvišeg, najvišeg nivoa", rekao je Janakopulos.

Prvi na redu bio je pokojni Dušan Ivković.

"Dušan Ivković, jedan od najvećih trenera ikada. Ali on nije bio trener koji je mogao da vodi tim pun zvezda. Mogao je da uzme mlade igrače i odvede ih do vrha. To je bio njegov talenat".

Dušan Ivković Foto: Profimedia

A onda je usledio deo o Željku Obradoviću.

"Onda imate druge trenere, poput Atamana i Željka Obradovića. Željko može sve".

Janakopulos je posebno naglasio ono što smatra najvećom snagom aktuelnog trenera Panatinaikosa - sposobnost da kontroliše veliki broj vrhunskih igrača i iz svakog izvuče maksimum.

"Može da uzme tim pun zvezda i iz svakog igrača izvuče najbolje. Uz to, gledate najbolju košarku koju ste ikada videli", poručio je prvi čovek "zelenih".

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Dakle, prema Janakopulosu, razlika nije u tome što je jedan bio veliki, a drugi nije – naprotiv. Obojicu smatra trenerima najviše klase, ali ih vidi kao majstore različitih stvari.

Duda Ivković bio je čovek koji je umeo da uzme mlade igrače, izgradi ih i napravi šampionsku ekipu, dok je Obradović, po Janakopulosovom mišljenju, čovek za situacije u kojima svlačionica vrvi od velikih imena, ega i ogromnih očekivanja.

A upravo je to posebno važno za Panatinaikos.

Atinski klub je prethodnih godina pravio ekipe sa ogromnim ambicijama i velikim brojem poznatih igrača, a sada je na klupu ponovo seo upravo Obradović. Janakopulos očigledno veruje da je srpski stručnjak čovek koji može da ukroti sve te zvezde i pretvori ih u jednu mašinu.