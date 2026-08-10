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Nik Vajler-Beb je i zvanično postao novi košarkaš Crvene zvezde, a o američkom beku govorio je Tomislav Mijatović, aktuelni selektor Hrvatske koji je sa njim sarađivao prošle sezone u Anadolu Efesu.

Mijatović je za "Meridian sport" izneo svoje utiske o novom igraču crveno-belih, a posebno je istakao njegove ljudske i profesionalne kvalitete.

1/7 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema njegovim rečima, Vajler-Bab je tokom boravka u Istanbulu ostavio veoma pozitivan utisak, pre svega odnosom prema ekipi i spremnošću da radi za kolektiv.

"Imali smo sjajnu saradnju. U pitanju je veliki profesionalac i čovek koji je na ceo klub ostavio izuzetno pozitivan utisak. O mom iskustvu sa Nikom mogu da pričam samo u superlativima", rekao je Mijatović.

Hrvat smatra da Zvezda dobija igrača koji može da donese energiju na obe strane terena, ali i da svojim pristupom podigne nivo čitave ekipe.

"Radi se o košarkašu za kojeg je čula cela košarkaška Evropa. Nema potrebe da ulazim u analize njegovih kvaliteta, trener Zvezde najbolje zna šta je dobio. Ono što mogu da kažem jeste da daje impuls ekipi u oba pravca. Posebno bih istakao činjenicu da je sjajan za tim i da saigrače čini boljim".

Upravo je odnos prema ekipi ono što je Mijatoviću ostalo u posebnom sećanju.

Tokom prošle sezone Efes se suočavao sa brojnim povredama i teškim periodima, ali Vajler-Bab, kako navodi Mijatović, nije dozvolio da ga problemi izbace iz ritma.

"Na mene je najveći utisak ostavio njegov karakter. Uprkos svemu što je ekipa prolazila – mnogo povreda i teških trenutaka – on nikada nije posustao i nikada nije prestao da radi na sebi kako bi ekipu učinio boljom".

A onda je Mijatović posebno opisao njegov odnos prema kolektivu:

"Diše za ekipu".

To je, prema njegovim rečima, jedna od najvećih vrednosti novog Zvezdinog igrača.

"Kao čovek iz kluba, maksimalno sam mu zahvalan. To je pravi profesionalac i momak koji svojim prisustvom svaku ekipu može da učini kompetitivnijom. To je njegov veliki kvalitet".

Vajler-Bab se, kako ističe Mijatović, brzo navikao i na pritisak koji nosi igranje za veliki evropski klub. U Efesu su očekivanja bila ogromna, ali Amerikanac nije bežao od odgovornosti.

"Mi kao Efes uvek imamo najviše standarde i igrači dobro znaju kakve su ambicije kluba, pogotovo zbog očekivanja navijača. Nik se navikao vrlo brzo na sportski pritisak koji donosi igranje za Anadolu Efes".

Mijatović smatra da je prelazak u Zvezdu logičan nastavak Vajler-Babove karijere, posebno zbog visokih ambicija koje oba kluba imaju.

"Prošle sezone nismo imali sreće sa povredama, ali Nik nikada nije gubio sebe, već je radio maksimalno. Mislim da je njegov transfer iz kluba koji je mnogo očekivao od sebe, kao što smo mi, u klub koji takođe ima velike standarde za njega prirodna transformacija".

Na kraju je Mijatović istakao i kakav je Vajler-Bab van košarkaškog terena.

"Odličan momak je i van terena i veoma sam srećan što sam imao priliku da sarađujem sa njim. Želim mu sreću u daljoj karijeri".

Zvezda je tako dobila pojačanje koje, ako je suditi po Mijatovićevim rečima, ne donosi samo kvalitet na terenu, već i karakter, profesionalizam i odnos prema ekipi.