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Ne stišava se bura oko Tomasa Vokapa!

Dubai želi da dovede iskusnog plejmejkera Olimpijakosa i očigledno nema nameru da tek tako odustane od svog plana. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata već je slao ponude za Amerikanca sa grčkim pasošem, ali je iz Pireja svaki put stigao isti odgovor – ne!

Najnovije informacije potvrđuju da je Olimpijakos odbio čak dve ponude za svog organizatora igre. Prva je iznosila 520.000 evra, dok je druga bila značajno veća i dostigla je oko 870.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ni to nije bilo dovoljno.

Olimpijakos je odlučio da zadrži Vokapa, koji je pod ugovorom do leta 2027. godine. Prema najnovijim informacijama, njegov ugovor nema izlaznu klauzulu, a grčki velikan očekuje da se iskusni plejmejker normalno priključi pripremama ekipe.

Dubai, međutim, ima jak adut.

Vokap je, prema ranijim informacijama, veoma zainteresovan za ponudu kluba iz Emirata, koji mu je navodno spreman da ponudi višegodišnji ugovor sa godišnjom zaradom između 2,5 i 3 miliona evra. To je finansijski paket koji je daleko iznad onoga što može da mu ponudi Olimpijakos.

Ipak, problem je obeštećenje.

Dubai je prvo pokušao da do Vokapa dođe ponudom od 520.000 evra, a zatim je podigao ulog na 870.000. Olimpijakos je oba puta ostao hladan.

Grčki velikan očigledno ne želi da se odrekne igrača koji je godinama jedan od važnih delova ekipe.

Vokap je u Pireju od 2021. godine, a osim klupskog statusa ima i grčki pasoš i nastupa za reprezentaciju Grčke. Njegovo iskustvo, odbrana i organizacija igre čine ga važnim delom spoljne linije Olimpijakosa.

I tu nastaje problem za Dubai.

Klub iz Emirata može da ponudi Vokapu ogroman ugovor, ali moraće da ubedi i Olimpijakos. A Pirej za sada ne pokazuje nikakvu nameru da popusti.

Prema najnovijim informacijama, nema nove ponude koja bi promenila stav grčkog velikana, pa se trenutno očekuje da Vokap počne pripreme sa Olimpijakosom.

Ipak, s obzirom na novac koji je Dubai spreman da uloži u iskusnog plejmejkera, saga očigledno još nije završena.

Jedno je sigurno – Dubai je zagrizao, ali Olimpijakos za sada drži Vokapa čvrsto u svojim rukama.