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Dimitris Janakopulos još jednom je pomerio granice kada su u pitanju ambicije Panatinaikosa. Vlasnik grčkog velikana otkrio je da je poslao ponudu za najveću zvezdu evropske i svetske košarke – Nikolu Jokića.

Janakopulos očigledno ne želi da se zaustavi na već napravljenom timu. Ni dolasci poput Geršona Jabuselea, Kendrika Nan-a, Lorenca Brauna i ostalih velikih imena nisu dovoljni da zadovolje njegove ambicije.

1/10 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Sada je meta – Nikola Jokić.

Vlasnik Panatinaikosa otkrio je da je grčki klub poslao ponudu trostrukom MVP-ju NBA lige. Iako je Jokić pod ugovorom sa Denver Nagetsima i njegov dolazak u Evropu u ovom trenutku deluje gotovo nestvarno, Janakopulos je još jednom pokazao da nema nameru da postavlja granice kada je u pitanju sklapanje tima.

- A igrača o kome sanjam, a još nisam potpisao, potpisaću sledeće godine. Problem je što već imam tri igrača sa trogodišnjim ugovorima na toj poziciji. Gde će igrati? To sam razmišljao sinoć. Imamo Jabuselea, Lesora, Fala, fantastično. Gde će se on uklopiti? To je Jokić. Najbolji igrač na svetu.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić nasmejan pred peti meč Denvera i Minesote Foto: Printscreen / Twitter / LegionHoops

- Ne smejte se uopšte. Ako ne dovedem Jokića, ne idem nikuda. Ove godine sam pokušao da dam ponudu. Pozovite Miška Ražnatovića i pitajte ga. Ljudi će reći da se šalim, ali sam ove godine dao veoma ozbiljnu ponudu, i njegovom timu i njemu. Odbijena je - rekao je Janakopulos za "Euroinsiders".

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