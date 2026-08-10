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Makabi iz Tel Aviva aktivirao je opciju da vrati Šejna Hantera sa pozajmice iz Legije Varšave, pa će 25-godišnji Amerikanac naredne sezone biti deo ekipe koju sa klupe predvodi Oded Kataš.

Hanter, visok 208 centimetara, prošlog leta je potpisao trogodišnji ugovor sa Makabijem, ali je sezonu 2025/26 proveo na pozajmici u Poljskoj, gde je stekao dragoceno evropsko iskustvo.

Makabi Tel Aviv Foto: Kurir Sport

U poljskom prvenstvu prosečno beležio 9,2 poena uz 63 odsto šuta za dva, pet skokova i 1,3 blokade po utakmici.

U svojoj debitantskoj sezoni u FIBA Ligi šampiona imao je učinak od 8,8 poena, 6,5 skokova i jedne blokade po meču, uz prosečan indeks korisnosti 12.

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