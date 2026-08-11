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Dimitris Janakopulos otvorio dušu i priznao da postoji jedan igrač kog je godinama želeo da vidi u dresu Panatinaikosa, ali se ta želja nikada nije ostvarila!

Reč je o Milošu Teodosiću, legendarnom srpskom plejmejkeru, kog je vlasnik atinskog velikana svrstao u društvo najvećih košarkaških umova koje je Evropa ikada videla.

Janakopulos je u intervjuu za podkast "Euro Insiders" govorio o igračima koje je želeo da dovede u Panatinaikos, a kada je došao red na Teodosića, nije štedeo komplimente.

"Nažalost, igrač kog bih voleo da dovedem prestao je da igra košarku i sada je, verujem, pomoćni trener ili generalni menadžer. To je Miloš Teodosić", rekao je Janakopulos.

Dimitris Janakopulos Foto: Screenshot

A onda je usledilo poređenje koje dovoljno govori koliko predsednik Panatinaikosa ceni Srbina.

"Posle Šarunasa Jasikevičijusa, mislim da je on najpametniji čovek na terenu. Posle Dimitrisa Dijamantidisa, on je najtalentovaniji igrač koji je ikada igrao. Po mom mišljenju, njih trojica su zaista liga za sebe".

"Želeo sam Teodosića"

Janakopulos je potom praktično priznao da mu je ostao žal što nikada nije uspeo da dovede jednog od najatraktivnijih evropskih plejmejkera svoje generacije.

"Uvek sam želeo Miloša Teodosića", poručio je prvi čovek Panatinaikosa.

Teodosić je tokom blistave karijere igrao za FMP, Borac iz Čačka, Olimpijakos, CSKA Moskvu, Los Anđeles Kliperse, Virtus iz Bolonje i Crvenu zvezdu, ali nikada nije obukao zeleni dres velikana iz Atine.

I upravo to je ono za čim danas žali Janakopulos.

1/6 Vidi galeriju Miloš Teodosić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

Srbin koji je oduševljavao Evropu

Teodosić je ostavio ogroman trag u evropskoj košarci, a njegova kreativnost, pregled igre i nestvarne asistencije godinama su bili njegov zaštitni znak. Evroliga ga je 2025. uvrstila među 25 najboljih igrača u istoriji takmičenja.

Sada, kada je njegova igračka karijera završena, Janakopulos može samo da konstatuje ono što će verovatno zauvek ostati jedna od njegovih neostvarenih želja.

Miloš Teodosić u dresu Panatinaikosa nikada nije postao stvarnost. Ali, po rečima čoveka koji je imao ogromne ambicije sa atinskim klubom, srpski mađioničar je bio jedan od igrača koje je najviše želeo da vidi u zelenom.