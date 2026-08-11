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Dimitris Janakopulos, prvi čovek Panatinaikosa, priznao je da je napravio veliku grešku kada je tokom prošle sezone naredio da se ukloni baner sa likom Dejana Bodiroge iz dvorane OAKA!

Kontroverzni vlasnik atinskog kluba sada je poručio da će transparent sa imenom srpske košarkaške legende biti vraćen veoma brzo.

Janakopulos je u novom izdanju podkasta „EuroInsiders“ govorio o brojnim temama koje su povezane sa Panatinaikosom, a posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na Bodirogu.

Legendarni srpski košarkaš, koji je ostavio ogroman trag u zelenom dresu, prošle sezone našao se u centru kontroverze kada je njegov baner skinut sa svodova OAKE.

Taj potez izazvao je brojne reakcije, a sada je stiglo i priznanje prvog čoveka Panatinaikosa.

Janakopulos nije pokušavao da opravda svoju odluku. Naprotiv, jasno je poručio da je pogrešio i da će učinjeno biti ispravljeno.

"Svi prave greške. Dejan Bodiroga je legenda Panatinaikosa. Bio je legenda evropske košarke. A pre svega, on je sada moj prijatelj. Ako sve ostalo stavimo po strani, on je moj prijatelj. On nije neko ko je napustio košarku. I dalje je aktivan u ovom sportu. Ima svoju ulogu i, kada ste i dalje deo igre, morate da budete spremni da prihvatite i aplauze i kritike. Nisam bio zadovoljan nekim stvarima".

Tu se, međutim, nije zaustavio.

Janakopulos je potom direktno priznao da je njegova odluka bila pogrešna i otkrio šta će se sada dogoditi sa banerom koji je izazvao buru.

"Međutim, moja odluka je očigledno bila pogrešna i to će biti ispravljeno. Transparent će biti vraćen veoma brzo".

Dakle, Bodirogin baner vraća se tamo gde mu je, prema Janakopulosovim novim rečima, i mesto.

Srbin je za Panatinaikos igrao od 1998. do 2002. godine i sa atinskim klubom osvojio praktično sve što je mogao, uključujući i Evroligu 2000. godine. Njegove partije u zelenom dresu ostavile su ga među najvećim legendama kluba.

Upravo zbog toga je odluka o uklanjanju njegovog banera izazvala toliko pažnje.

Janakopulos želi Jokića

U istom razgovoru prvi čovek Panatinaikosa govorio je i o još jednoj ogromnoj želji - Nikoli Jokiću.

Janakopulos je otkrio da bi voleo da vidi najboljeg srpskog košarkaša u zelenom dresu i da je čak poslao ozbiljnu ponudu Denveru za njegov angažman.

Ponuda, naravno, nije prihvaćena, ali je jasno koliko daleko ide ambicija čoveka koji želi da Panatinaikos ponovo bude na samom vrhu evropske košarke.

Govorio je i o Željku Obradoviću, kojeg je ovog leta uspeo da vrati u Atinu, pa Panatinaikos u novu sezonu ulazi sa ogromnim ambicijama i veoma moćnim sastavom.