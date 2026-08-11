Slušaj vest

Dimitris Janakopulos izazvao je haos u svetu košarke kada je otkrio da je poslao ponudu Nikoli Jokiću da dođe u Panatinaikos.

Mnogi su smatrali da kontroverzni Grk ponovo preteruje, ali je on istakao da sve može da se proveri sa Miškom Ražnatovićem, Jokićevim agentom. Grčki portal "Athletiko" kontaktirao je Ražnatovića, a on je bio kratak i jasan:

1/7 Vidi galeriju Miško Ražnatović Foto: Starsport©, Dado Đilas

- Tačno je ono što je Janakopulos rekao - potvrdio je Ražnatović.

Ipak, realnost je takva da od ovog transfera neće biti ništa. Jokiću na leto 2027. godine ističe aktuelni ugovor, nakon čega ga čeka maksimalno produženje saradnje i novi ugovor vredan neverovatnih 360.000.000 dolara.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Podsetimo, Janakopulos je otkrio i detalje ponude Jokiću. - Pokušao sam da ga dovedem ovog leta. Mislite da nisam bio ozbiljan? Pitajte Miška Ražnatovića. Ljudi će reći da se šalim, ali poslao sam veoma ozbiljnu ponudu i Denveru i njemu lično - rekao je Janakopulos za "Euroinsiders".

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Ipak, reakcija Nagetsa bila je ekspresna.

- Odbili su me. Znam da ima ugovor na još godinu dana. Trebalo im je bukvalno sekund da me odbiju, ali sačekaćemo sledeće leto.

"Dovešću ga, on je moj san"

Prvi čovek Panatinaikosa ne odustaje od namere da najboljeg košarkaša planete vidi u zelenom dresu već naredne sezone.

- Dovešću ga sledeće godine. On je moj san. Razmišljao sam o tome baš. Imamo Lesora, imamo Jabuselea, imamo Fala... Gde bih ga stavio. On je najbolji igrač na svetu. Ako ne dovedem Jokića, neću uraditi ništa - zaključio je Janakopulos.

BONUS VIDEO: