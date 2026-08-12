Slušaj vest

Lorenzo Braun nalazi se u veoma nezgodnoj situaciji u Milanu!

Iskusni američki plejmejker nije u planovima italijanskog kluba za narednu sezonu, ali problem nastaje jer ni jedna ni druga strana za sada ne uspevaju da pronađu rešenje oko njegovog ugovora.

Bivši košarkaš Crvene zvezde prošlu sezonu praktično je izgubio zbog povrede zadnje lože, a kod trenera Đuzepea Poete od januara nije imao značajniju ulogu.

1/11 Vidi galeriju Lorenco Braun kroz karijeru Foto: Starsport

Braun sa Milanom ima ugovor i za sezonu 2026/27, prema kojem bi trebalo da zaradi 1,3 miliona evra.

Međutim, italijanski klub navodno želi da se rastane sa njim i spreman je da mu isplati 50 odsto ugovorenog iznosa, odnosno oko 650.000 evra, kako bi saradnja bila sporazumno prekinuta.

Tu, međutim, nastaje problem.

Braun nije zainteresovan za takav dogovor!

Amerikanac ne želi da pristane na ponuđenu polovinu ugovora, što znači da će, ukoliko se ništa ne promeni, morati da se pojavi na početku priprema Milana za novu sezonu.

A to bi moglo da napravi dodatnu glavobolju italijanskom klubu, koji ga očigledno više ne vidi kao deo svojih planova.

Braun je prošle sezone u Evroligi odigrao svega 12 utakmica, uz prosek od 5,8 poena, 2,7 asistencija i 1,5 skokova za nešto više od 14 minuta na parketu.

To je daleko od partija koje su se od njega očekivale kada je stigao u Milano, posebno imajući u vidu njegovo ogromno iskustvo i kvalitet.

Iskusni plejmejker ima 35 godina, ali iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru. Pre Milana, između ostalih, nastupao je za Crvenu zvezdu, Panatinaikos, Makabi iz Tel Aviva, Uniks, Fenerbahče, Toronto Reptorse i Finiks Sanse.