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Koliko podršku navijača će da ima Partizan u narednoj sezoni? Ostoja Mijailović se nada ogromnu. Nema sumnje da će sve zavisiti od rezultata - ako krene prema očekivanju armije navijača, Arena će da bude puna...

Mislite li da će navijači prihvatiti vašu poruku o potrebnom jedinstvu?

- Ne zove ih Ostoja Mijailović, nego ih zove njihov Partizan. Ja sam predsednik kluba i jednog dana ću biti bivši predsednik. Na ovom mestu mogu biti još dugo, a mogu i sutra otići. Partizan će ostati. Zato mislim da svi moramo da budemo dovoljno ozbiljni da razlikujemo lične animozitete i političke ili medijske interese od interesa Partizana. Možemo da kritikujemo. Možemo da se ne slažemo. Ali ako zbog ličnih sukoba počnemo da rušimo sopstveni klub, onda svi gubimo. Partizan je iznad svih nas. I zato su mu potrebni jedinstveni, pametni i odgovorni ljudi.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Bez konkretnih brojki, ali jasno očekivanje - puna Arena.

- Neću da prognoziram brojke, jer nisam naročito dobar prognozer. Očekujem, međutim, da podrška navijača bude na nivou veličine Partizana. Mi ćemo svoj deo posla uraditi. Napravićemo tim za koji verujemo da zaslužuje njihovu podršku, a onda očekujem da navijači budu uz svoj klub. Partizan nije velik zbog jednog predsednika, jednog trenera ili jednog igrača. Partizan je velik zato što pripada generacijama ljudi. I zato očekujem da Arena bude puna - jasan je Ostoja Mijailović.

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