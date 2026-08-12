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Alen Smailagić i Partizan? Bilo je dosta priča da je to "gotova stvar", ali bivši igrač crno-belih nije se vratio u klub iz Humske. Od Ostoje Mijailovića smo tražili odgovor šta se tu desilo...

Da li je Alen Smailagić imao ponudu Partizana i je li istina da mu je nuđen veći novac od drugih klubova?

- Nije. Alen jeste bio tema naših internih razgovora, kao što su mnogi igrači tema naših razgovora. Ali ni u jednom trenutku nije bilo ponude s naše strane. To je još jedan primer razlike između onoga što se stvarno dešava u klubu i onoga što se plasira u javnosti.

1/17 Vidi galeriju Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub

Usledio je pojašanje:

- Kad Partizan nekome pošalje konkretnu ponudu, onda možemo da razgovaramo o ponudi. U ovom slučaju ponude nije bilo - nije ostavio dilemu Ostoja Mijailović.

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