Slušaj vest

Iako se činilo da je Crvena zvezda dolaskom Nika Vejlera-Beba na pozajmicu stavila tačku na pojačanja u bek liniji, najnovija objava na zvaničnim kanalima Evrolige ponovo je raspalila maštu navijača i pokrenula spektakule o potencijalnom povratku Fakunda Kampaca.

Priče o ponovnom dolasku omalenog argentinskog virtuosa na Mali Kalemegdan kruže već nedeljama, pa otuda i ne čudi što je tajming objave elitnog takmičenja privukao ogromnu pažnju. Evroliga je, naime, podelila snimak nekih lepih poteza i asistencija koje je Kampaco izvodio u crveno-belom dresu, uz njegovu upečatljivu izjavu iz tog perioda:

"Sjajno sam se zabavljao sa navijačima, bili su neverovatni tokom čitave utakmice. Igranje za ovaj tim... Mi smo u tom trenutku bili kao prava familija", rekao je Kampaco.

Slučajna retrospektiva ili najava nečeg većeg? Pitanje je koje odjednom visi u vazduhu.

Šta se zapravo dešava na relaciji Kampaco - Real?

Fakundo Kampaco je zvanično i dalje pod ugovorom sa Real Madridom, ali situacija u glavnom gradu Španije nije potpuno čista. Prema navodima koji kruže u košarkaškim krugovima, novi trener "Kraljevskog kluba", Pedro Martinez, navodno planira da mu smanji minutažu i ulogu u timu. Upravo ta promena statusa mogla bi da bude ključni faktor u odlozi Argentinca o nastavku karijere.

Kampaco je protekle sezone bio izuzetno konstantan - odigrao je 44 utakmice u elitnom takmičenju uz prosek od 12 poena i 5,1 asistenciju po meču, dokazavši da je i dalje jedan od najboljih organizatora igre u Evropi.

Da li je pred nama još jedna transfer saga leta, ostaje da se vidi u narednim danima.

BONUS VIDEO: