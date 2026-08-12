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Sat otkucava, pripreme košarkaša Partizana počinju za desetak dana, a navijači crno-belih iz dana u dan očekuju da u Humskoj eksplodira nova "bomba".

Partizan je doveo sedmoricu igrača, a kao najveća imena izdvajaju se centar Kevarijus Hejz i Lamar Stivens. Međutim, očigledno da ekipi trenera Đoana Penjaroje nedostaju bar dvojica odličnih košarkaša i startera - bek šuter i krilni centar.

Nema boljeg i relevantnijeg sagovornika na tu temu od predsednika kluba Ostoje Mijailovića. Zato odmah idemo na konkretno pitanje...

Nije ostalo mnogo vremena do početka priprema, utisak je da Partizanu fale dvojica igrača, da li će i kada oni biti dovedeni?

- Nije tajna da smo na tržištu i da želimo još nekoliko kvalitetnih igrača. Znamo kad počinju pripreme i kad počinje sezona, ali neću licitirati rokovima samo da bismo zadovoljili očekivanja javnosti. Radićemo brzo, ali nećemo raditi panično. Ako se pojavi igrač koji odgovara našoj viziji, možemo reagovati odmah. Ako se ne pojavi, nećemo dovoditi igrača samo da bismo mogli da kažemo da smo nekoga doveli. Partizanu trebaju prava pojačanja, a ne popunjavanje broja.

Da li ste zadovoljni dosadašnjim učinkom u prelaznom roku?

- Zaključenim poslovima sam zadovoljan. Ali neću unapred proglašavati prelazni rok uspešnim. Konačnu sliku ćemo imati kad kompletiramo tim i vidimo kako izgledamo na terenu. To je jedino pravo merilo. Možemo danas da pričamo o imenima, budžetu i tome ko je koliko plaćen, ali na kraju se sve svodi na ono što ekipa pokaže na parketu.

1/7 Vidi galeriju Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Možete da objasnite kako ide proces angažovanja igrača, ko odlučuje?

- Proces je vrlo jasan. Stručni štab definiše šta mu je potrebno, sportski sektor analizira tržište i priprema potencijalna rešenja. Gledaju se igrački kvaliteti, statistika, karakter, zdravstveno stanje, uklapanje u sistem, ali i finansijski uslovi. Kad se stručni štab i sportski sektor usaglase oko igrača, kreću pregovori. Moj posao nije da treneru biram igrače. Moj posao je da obezbedim da klub može da ih plati i da zaštitim finansijsku stabilnost Partizana. Dakle, struka bira igrača, a predsednik i Upravni odbor odlučuju da li je finansijski okvir prihvatljiv za klub. To je podela odgovornosti i tako treba da bude.

Nedavno ste rekli da će Partizan imati konkurentan tim, ostajete li pri tom stavu?

- Naravno. Ne govorim to zato što je lepo čuti, već zato što znam šta klub radi i kakav tim želimo da napravimo. Neću da obećavam nemoguće stvari niti da pričam da ćemo sigurno osvojiti Evroligu. Ali mogu da kažem da će Partizan imati konkurentan tim i da će cilj biti borba za najviše domete.

Koliko je teško dovesti dobrog igrača u uslovima koji vladaju, ogromnim cenama i suženom tržištu?

- Teže je nego ranije. Novi klubovi sa ogromnim budžetima dodatno su zakomplikovali tržište. Za isti novac danas često ne možete da dobijete ono što ste mogli pre nekoliko godina. Ali postoji još jedna važna stvar: veliki budžet sam po sebi ne znači i veliku kupovnu moć. Možete da potrošite rekordnu sumu novca i da ne napravite dobar tim. Morate da pogodite igrače, njihove uloge, karakter i hemiju ekipe. Zato nećemo učestvovati u licitaciji po svaku cenu. Ako neko traži više nego što smatramo da taj igrač vredi za naš sistem, reći ćemo "ne". Ako zbog toga ode u drugi klub, prihvatićemo to. I važno je da ljudi razumeju još jednu stvar. Prošle sezone se mnogo pričalo da će Partizan zbog problema koje smo imali doći u situaciju da ne može da izdrži, pa čak i da će klub bankrotirati. Mnogi su se tome, nažalost, otvoreno radovali. Desilo se potpuno suprotno. Platili smo sve obaveze, zatvorili sezonu i pripremili veliki budžet za narednu sezonu. To ne znači da ćemo taj novac trošiti neracionalno. Upravo suprotno. Naš posao je da napravimo jak tim, ali i da Partizan ostane finansijski stabilan. Te dve stvari moraju da idu zajedno.

Rekli ste i da je klub bio izložen negativnoj kampanji. Koliko je sve to uticalo na rad?

- Naravno da je uticalo i utiče. Kad se o klubu svakodnevno plasiraju poluistine, neistine ili potpuno izmišljene informacije, to stvara pritisak i unosi nemir. Ali Partizan je preživeo mnogo gore stvari od medijskih kampanja. Neki ljudi možda greše, neki možda imaju svoje interese, a neki možda namerno pokušavaju da predstave svaki potez Partizana kao problem. S tim mogu da živim. Ono što neću da dozvolim jeste da nam neko vodi klub preko naslova i društvenih mreža. Mi ćemo odgovarati za svoje odluke. Ali očekujem da se te odluke ocenjuju na osnovu činjenica, a ne na osnovu onoga što je neko napisao da smo navodno uradili - zaključio je Ostoja Mijailović.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

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