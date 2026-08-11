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Doskorašnji centar Crvene zvezdeDžoel Bolomboj je novi centar Asvela iz Vilerbana.

Iskusni centar je zvanično potpisao dvogodišnji ugovor sa Asvelom, koji tako nastavlja da sklapa tim za narednu sezonu.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Klub iz Vilerbana prethodno je angažovao i iskusnog australijskog beka Petija Milsa.

Bolomboj u ASVEL stiže posle tri sezone provedene u Crvenoj zvezdi.

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Povreda Džoel Bolomboj Izvor: Arena 1 Premium