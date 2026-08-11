Džoel Bolomboj je potpisao dvogodišnji ugovor sa Asvelom, čime se pridružuje timu iz Vilerbana nakon tri sezone u Crvenoj zvezdi.
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SADA JE I ZVANIČNO! Džoel Bolomboj potpisao!
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Doskorašnji centar Crvene zvezdeDžoel Bolomboj je novi centar Asvela iz Vilerbana.
Iskusni centar je zvanično potpisao dvogodišnji ugovor sa Asvelom, koji tako nastavlja da sklapa tim za narednu sezonu.
Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport
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Klub iz Vilerbana prethodno je angažovao i iskusnog australijskog beka Petija Milsa.
Bolomboj u ASVEL stiže posle tri sezone provedene u Crvenoj zvezdi.
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