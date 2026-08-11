Slušaj vest

Prelazni rok ulazi u samu završnicu, a Partizan i Crvena zvezda polako privode kraju formiranje timova za novu sezonu. Beogradski rivali već su napravili veliki broj promena, ali prostora za još poneko pojačanje i dalje ima.

Istovremeno, na NBA tržištu ostalo je nekoliko veoma zanimljivih imena koja još nisu pronašla novi klub. Zvanični NBA "tracker" i aktuelni pregledi tržišta pokazuju da je među slobodnim igračima ostao određeni broj iskusnih košarkaša, uključujući i neka veoma poznata imena.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Naravno, to ne znači da su oni kandidati za dolazak u Beograd, ali pokazuje koliko je široko tržište na kojem evropski klubovi mogu da traže igrače pred početak nove sezone.

Nerealne opcije - Vestbruk, Derozan, Bil!

Jedno od najzvučnijih imena koje je i dalje bez ugovora jeste Rasel Vestbruk

Iskusni plejmejker iza sebe ima MVP priznanje, veliki broj Ol-star nastupa i godine provedene u samom vrhu NBA lige. Njegova karijera je u poslednjoj fazi, ali ime i iskustvo koje poseduje i dalje privlače pažnju širom košarkaškog sveta.

1/5 Vidi galeriju Slobodni NBA agenti Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Na tržištu je i Demar Derozan, jedan od najboljih strelaca svoje generacije. Derozan je tokom karijere bio višestruki Ol-star igrač, a i dalje predstavlja ozbiljnu napadačku opciju.

Tu je i Bredli Bil, još jedno veliko NBA ime, dok se među iskusnim igračima nalaze i Nikolа Batum, Set Kari i Geri Pejton II. Aktuelni pregledi tržišta potvrđuju da je veliki broj igrača već pronašao klubove, ali da je nekoliko poznatih veterana ostalo dostupno.

Ima i mlađih igrača koji bi mogli da budu zanimljivi Evropi

Pored velikih NBA imena, slobodno tržište nudi i nekoliko mlađih košarkaša.

Među igračima koji se izdvajaju nalaze se Džonatan Kuminga, Pejton Votson, Džejlen Duren i Benedikt Maturin. Duren, Votson i Maturin imaju status ograničeno slobodnih igrača, dok je Kuminga među najzvučnijim imenima koja su ostala bez ugovora.

1/3 Vidi galeriju Lista slobodnih NBA agenata Foto: Printscreen/NBA.com

Upravo bi ovakvi igrači mogli da budu posebno interesantni NBA ekipama koje još imaju prostora za angažmane, pa je realnije očekivati da većina njih ostane u Americi nego da se preseli u Evropu.

Partizan napravio veliki remont, Zvezda sačuvala okosnicu

Partizan je ovog leta praktično promenio veliki deo ekipe. Crno-beli su prošli kroz veliki remont, a Joan Penjaroja je dobio potpuno novi sastav.

Sa druge strane, Crvena zvezda je odlučila da sačuva veći deo prošlosezonske okosnice.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda pojačanja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U Beogradu su ostali Džordan Nvora, Džered Batler, Čima Moneke, Ognjen Dobrić, Tajson Karter i Ebuka Izundu, dok su novi igrači dovedeni kako bi se dodatno podigao kvalitet ekipe. Tu govorimo pre svega o Krisu Džonsu, Džonatanu Motliju, kao i iskusnom Nik Vajler-Bebu.

Zvezda je takođe nastavila da popunjava roster, a poslednjih dana ozvaničen je i dolazak mladog srpskog beka Andreja Bjelića iz Real Madrida.

Da li nas čeka još jedno iznenađenje?

Iako nema potvrde da su Partizan ili Crvena zvezda zainteresovani za bilo kog od navedenih NBA slobodnih igrača, činjenica je da se tržište približava tački kada će izbor biti sve uži.

Za oba beogradska kluba sada je najvažnije da pronađu poslednje delove slagalice i uđu kompletni u novu sezonu Evrolige.

1/7 Vidi galeriju Ko su nova pojačanja Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

A na NBA tržištu još uvek ima šta da se pronađe:

Rasel Vestbruk, Demar Derozan, Bredli Bil, Set Kari, Nikolа Batum, Geri Pejton II, Brus Braun, Keli Olinik, Džonatan Kuminga, Pejton Votson, Džejlen Duren i Benedikt Maturin samo su neka od imena koja se nalaze među preostalim slobodnim igračima ili igračima sa ograničenim statusom.

Spisak slobodnih NBA igrača (na dan 11. avgusta 2026. Podaci uzeti sa portala NBA.com)

Džejms Harden

Rasel Vestbruk

Demar Derozan

Nikola Batum

Bredli Bil

Set Kari

Geri Pejton II

Keli Olinik

Brus Braun

Amir Kofi

Toni Bredli

BisMek Bijombo

Očai Agbadži

Džeremi Sočan

Nik Ričards

Džonatan Kuminga

Kem Tomas

Benedikt Maturin

Pejton Votson

Brendon Vilijams

Aron Holidej

Džejlen Duren

Patrik Boldvin Džunior

MarJon Bošamp

Dalano Banton

Kobi Braun

Džej Di Dejvison

BONUS VIDEO: