PARTIZAN I ZVEZDA ČEKAJU POSLEDNJE POJAČANJE, A OVA NBA IMENA SU JOŠ SLOBODNA! Ko će od večitih prvi da pokupi kajmak? Ovo je lista potencijalnih potpisa!
Prelazni rok ulazi u samu završnicu, a Partizan i Crvena zvezda polako privode kraju formiranje timova za novu sezonu. Beogradski rivali već su napravili veliki broj promena, ali prostora za još poneko pojačanje i dalje ima.
Istovremeno, na NBA tržištu ostalo je nekoliko veoma zanimljivih imena koja još nisu pronašla novi klub. Zvanični NBA "tracker" i aktuelni pregledi tržišta pokazuju da je među slobodnim igračima ostao određeni broj iskusnih košarkaša, uključujući i neka veoma poznata imena.
Naravno, to ne znači da su oni kandidati za dolazak u Beograd, ali pokazuje koliko je široko tržište na kojem evropski klubovi mogu da traže igrače pred početak nove sezone.
Nerealne opcije - Vestbruk, Derozan, Bil!
Jedno od najzvučnijih imena koje je i dalje bez ugovora jeste Rasel Vestbruk
Iskusni plejmejker iza sebe ima MVP priznanje, veliki broj Ol-star nastupa i godine provedene u samom vrhu NBA lige. Njegova karijera je u poslednjoj fazi, ali ime i iskustvo koje poseduje i dalje privlače pažnju širom košarkaškog sveta.
Na tržištu je i Demar Derozan, jedan od najboljih strelaca svoje generacije. Derozan je tokom karijere bio višestruki Ol-star igrač, a i dalje predstavlja ozbiljnu napadačku opciju.
Tu je i Bredli Bil, još jedno veliko NBA ime, dok se među iskusnim igračima nalaze i Nikolа Batum, Set Kari i Geri Pejton II. Aktuelni pregledi tržišta potvrđuju da je veliki broj igrača već pronašao klubove, ali da je nekoliko poznatih veterana ostalo dostupno.
Ima i mlađih igrača koji bi mogli da budu zanimljivi Evropi
Pored velikih NBA imena, slobodno tržište nudi i nekoliko mlađih košarkaša.
Među igračima koji se izdvajaju nalaze se Džonatan Kuminga, Pejton Votson, Džejlen Duren i Benedikt Maturin. Duren, Votson i Maturin imaju status ograničeno slobodnih igrača, dok je Kuminga među najzvučnijim imenima koja su ostala bez ugovora.
Upravo bi ovakvi igrači mogli da budu posebno interesantni NBA ekipama koje još imaju prostora za angažmane, pa je realnije očekivati da većina njih ostane u Americi nego da se preseli u Evropu.
Partizan napravio veliki remont, Zvezda sačuvala okosnicu
Partizan je ovog leta praktično promenio veliki deo ekipe. Crno-beli su prošli kroz veliki remont, a Joan Penjaroja je dobio potpuno novi sastav.
Sa druge strane, Crvena zvezda je odlučila da sačuva veći deo prošlosezonske okosnice.
U Beogradu su ostali Džordan Nvora, Džered Batler, Čima Moneke, Ognjen Dobrić, Tajson Karter i Ebuka Izundu, dok su novi igrači dovedeni kako bi se dodatno podigao kvalitet ekipe. Tu govorimo pre svega o Krisu Džonsu, Džonatanu Motliju, kao i iskusnom Nik Vajler-Bebu.
Zvezda je takođe nastavila da popunjava roster, a poslednjih dana ozvaničen je i dolazak mladog srpskog beka Andreja Bjelića iz Real Madrida.
Da li nas čeka još jedno iznenađenje?
Iako nema potvrde da su Partizan ili Crvena zvezda zainteresovani za bilo kog od navedenih NBA slobodnih igrača, činjenica je da se tržište približava tački kada će izbor biti sve uži.
Za oba beogradska kluba sada je najvažnije da pronađu poslednje delove slagalice i uđu kompletni u novu sezonu Evrolige.
A na NBA tržištu još uvek ima šta da se pronađe:
Rasel Vestbruk, Demar Derozan, Bredli Bil, Set Kari, Nikolа Batum, Geri Pejton II, Brus Braun, Keli Olinik, Džonatan Kuminga, Pejton Votson, Džejlen Duren i Benedikt Maturin samo su neka od imena koja se nalaze među preostalim slobodnim igračima ili igračima sa ograničenim statusom.
Spisak slobodnih NBA igrača (na dan 11. avgusta 2026. Podaci uzeti sa portala NBA.com)
Džejms Harden
Rasel Vestbruk
Demar Derozan
Nikola Batum
Bredli Bil
Set Kari
Geri Pejton II
Keli Olinik
Brus Braun
Amir Kofi
Toni Bredli
BisMek Bijombo
Očai Agbadži
Džeremi Sočan
Nik Ričards
Džonatan Kuminga
Kem Tomas
Benedikt Maturin
Pejton Votson
Brendon Vilijams
Aron Holidej
Džejlen Duren
Patrik Boldvin Džunior
MarJon Bošamp
Dalano Banton
Kobi Braun
Džej Di Dejvison
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