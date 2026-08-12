Ibon Navaro i Željko Drčelić na predstavljanju u KK Crvena zvezda

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KK Crvena zvezda je ovog leta napravila značajne promene u rosteru, a nova ekipa privukla je pažnju i van Srbije. Ugledni španski novinar Havijer Maestro uvrstio je crveno-bele među pet najzanimljivijih rekonstrukcija u Evroligi ovog leta.

Zvezda se našla u društvu Armanija iz Milana, Žalgirisa, Makabija i Efesa, odnosno ekipa koje prošle sezone nisu uspele da izbore plasman u plej-of, ali su tokom leta napravile velike promene sa jasnom željom da se u narednoj sezoni bore za znatno više.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda pojačanja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Zvezda je ovog leta pravila tim sa više glave"!

Španska analiza posebno se bavi promenama na Malom Kalemegdanu. Navodi se da je Zvezda prošle sezone bila ekipa sposobna da odigra utakmice na veoma visokom nivou, ali i da potpuno podbaci, zbog čega joj je nedostajala neophodna konstantnost.

Ovog leta, međutim, pristup je drugačiji.

Prema mišljenju Španaca, Zvezda je ovog puta gradila tim „sa više glave“, bez jurnjave za velikim imenima samo zbog njihovog statusa. Kao jedan od ključnih poteza izdvaja se dolazak Ibona Navara, dok je kao poslednje veliko pojačanje pomenut Nik Vajler-Beb, koji je stigao na pozajmicu iz Asvela.

U novoj Zvezdi upravo bi Vajler-Beb i Kris Džons trebalo da budu među glavnim organizatorima igre, dok su Džared Batler i Tajson Karter opcije na bekovskim pozicijama.

Velika konkurencija na svim pozicijama

Španci posebno ističu širinu koju je Zvezda dobila na spoljnim pozicijama.

Dejvid Kramer, nekadašnji košarkaš Real Madrida, može da pokriva pozicije dva i tri, dok bi Džordan Nvora trebalo da bude startno krilo i jedan od glavnih napadačkih aduta.

Na pozicijama tri i četiri nalazi se još više opcija. Semi Odželej i Nikola Kalinić donose iskustvo i kvalitet, dok Čima Moneke treba da donese energiju, fizičku čvrstinu i intenzitet na poziciji krilnog centra.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Pod košem je Zvezda takođe dobila drugačiji profil igrača. Džonatan Motli i Patrik Boldvin donose mobilnost i atletiku, dok bi Ife Lundberg Izundu trebalo da bude koristan u igri kroz blokove i brza otvaranja ka košu.

Kalinić i Moneke pred novim izazovom

Ipak, španska analiza ne vidi samo prednosti novog rostera.

Jedno od ključnih pitanja biće jasna podela uloga. Zvezda sada ima veliki broj igrača koji mogu da pokrivaju više pozicija, što donosi širinu, ali istovremeno može da stvori problem sa hijerarhijom.

Upravo će brzo definisanje uloga biti jedan od najvažnijih zadataka za Ibona Navara.

Španci posebno navode da bi Nikola Kalinić i Čima Moneke mogli da izgube deo svoje dosadašnje težine u timu zbog znatno veće konkurencije.

Drugim rečima, Zvezda je dobila kvalitetniji i dublji roster, ali sada mora da pronađe pravi balans.

Pored Crvene zvezde, među pet najzanimljivijih rekonstrukcija uvršteni su i Žalgiris, Armani Milano, Efes i Makabi.

Žalgiris je, nakon odlazaka važnih igrača, brzo reagovao i dodatno ojačao sastav, a posebno se izdvaja povratak Jonasa Valančijunasa.

Armani Milano je promenio veliki deo ekipe i napravio roster sa mnogo više šuterskog potencijala.

Efes je pokušao da popravi utisak posle razočaravajuće sezone, a među najzvučnijim dolascima izdvajaju se Majk Džejms, Dario Šarić i Matju Strazel.

Makabi je, s druge strane, izabrao drugačiji put. Umesto velikog broja zvučnih imena, klub iz Tel Aviva odlučio je da dovede igrače koji bi trebalo da se uklope u sistem trenera Odeda Kataša.

Crvena zvezda će tako novu sezonu dočekati sa značajno izmenjenim rosterom i velikim očekivanjima. Španci su je već svrstali među ekipe koje su napravile najzanimljivije rekonstrukcije, a sada ostaje da se vidi da li će novi sastav crveno-belih kvalitet sa papira pretvoriti u rezultate na parketu.

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