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Iako su se prethodnih dana pojavile informacije da je iskusni NBA plejmejker navodno dogovorio jednogodišnju saradnju sa izraelskim klubom, sve je dobilo potpuno drugačiji epilog. Vestbrukov prioritet je, prema poslednjim informacijama, ostanak u NBA ligi.

1/9 Vidi galeriju Rasel Vestbruk Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Amerikanac je ovog leta slobodan igrač nakon sezone provedene u Sakramento Kingsima, pa se njegovo ime povezivalo sa brojnim klubovima. Među njima se našao i Hapoel Tel Aviv, koji je napravio ambiciozan tim za narednu sezonu.

Međutim, poznati NBA insajder Mark Stajn odlučio je da preseče priču.

Kako je naveo, izvor blizak situaciji potpuno je odbacio navode o pregovorima Vestbruka i Hapoela.

"Jedan blizak izvor rekao je da je nedavni izveštaj, prema kojem je Rasel Vestbruk u pregovorima sa Hapoelom iz Tel Aviva, smešna laž", napisao je Stajn.

Tu se nije završilo.

I drugi NBA insajder, Bret Sigel, izrazio je ozbiljnu sumnju u celu priču i naveo da tokom provere nije uspeo da pronađe potvrdu da je Vestbruk uopšte razgovarao sa izraelskim klubom.

"Ne verujem da je to istina. Pitao sam nekoliko ljudi iz različitih NBA timova i niko nije čuo za ovu transfer priču", poručio je Sigel.

Vestbruk ne odustaje od NBA

Vestbruk iza sebe ima čak 18 sezona u NBA ligi, a trenutno nema nameru da karijeru nastavi van Amerike.

MVP najjače lige sveta iz 2017. godine i dalje traži novi angažman, a kao jedna od mogućnosti pominje se i povratak u Sakramento, gde je proveo prethodnu sezonu.

Za Kingse je odigrao 64 utakmice i beležio prosečno 15,2 poena, 6,7 asistencija i 5,4 skoka.

Iako je njegovo ime bilo povezano sa Hapoelom Tel Avivom, čini se da će izraelski klub morati da potraži drugo veliko pojačanje.