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Frenk Nilikina ovog leta završio je svoju epizodu u Olimpijakosu, a sada je od grčkog velikana odlučio da se oprosti i javno.

Francuski bek je putem svog Instagram profila poslao poruku klubu iz Pireja, sa kojim je prošle sezone uspeo da se popne na krov Evrope i osvoji titulu prvaka Evrolige.

Iako u Olimpijakosu nije imao ulogu jednog od nosilaca igre, pre svega zbog ogromne konkurencije, ali i problema sa povredama, Nilikina će sezonu u crveno-belom pamtiti po najvažnijem mogućem trofeju.

Sada je došlo vreme za rastanak.

„Zahvalan sam na svakom trenutku. Hvala Olimpijakosu na legendarnoj sezoni. Misija se nastavlja“, poručio je Francuz.

Njegova poruka posebno je privukla pažnju zbog poslednje rečenice. Francuz još nije otkrio gde će nastaviti karijeru, pa ostaje otvoreno pitanje da li će i naredne sezone igrati u Evroligi.

Nilikina je prošle sezone u najjačem evropskom klupskom takmičenju odigrao 23 utakmice, uz prosek od 4,7 poena, 1,1 skoka i 1,7 asistencija za 16,5 minuta na parketu.

Pre dolaska u Olimpijakos, Francuz je nosio dres Partizana, a tokom karijere u NBA ligi nastupao je za Njujork Nikse, Dalas Maverikse i Šarlot Hornetse. Profesionalnu karijeru započeo je u Strazburu.

1/8 Vidi galeriju Frenk Nilikina Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada je slobodan u izboru nove sredine, a njegova sledeća stanica još nije poznata.

Jedno je sigurno, Nilikina odlazi iz Pireja sa medaljom šampiona Evrope oko vrata, a njegova poruka jasno govori da nema nameru da stane.