Sestina je u Olimpiju došao iz Valensije u oktobru prošle godine
Evroliga
IZ ITALIJE U FRANCUSKU: Nejt Sestina novi košarkaš Asvela
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Dosadašnji košarkaš Olimpije iz Milana Nejt Sestina novi je igrač Asvela, saopštio je danas francuski klub.
Asvel u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 29-godišnjim američkim krilnim centrom, samo navevši da će on biti deo tima u predstojećoj sezoni.
Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
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Sestina je u Olimpiju došao iz Valensije u oktobru prošle godine.
U Evroligi je za klub iz Milana prošle sezone u proseku postizao 3,1 poen za klub iz Milana.
U Evroligi je nastupao još i za Fenerbahče, dok je u karijeri igrao i za Turk Telekom, Merkezefendi, Hapoel iz Holona i filijalu Bruklina u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G Liga).
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