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Dosadašnji košarkaš Olimpije iz Milana Nejt Sestina novi je igrač Asvela, saopštio je danas francuski klub.

Asvel u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 29-godišnjim američkim krilnim centrom, samo navevši da će on biti deo tima u predstojećoj sezoni.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Sestina je u Olimpiju došao iz Valensije u oktobru prošle godine.

U Evroligi je za klub iz Milana prošle sezone u proseku postizao 3,1 poen za klub iz Milana.