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Dosadašnji košarkaš Olimpije iz Milana Nejt Sestina novi je igrač Asvela, saopštio je danas francuski klub.

Asvel u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 29-godišnjim američkim krilnim centrom, samo navevši da će on biti deo tima u predstojećoj sezoni.

Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

 Sestina je u Olimpiju došao iz Valensije u oktobru prošle godine.

U Evroligi je za klub iz Milana prošle sezone u proseku postizao 3,1 poen za klub iz Milana.

U Evroligi je nastupao još i za Fenerbahče, dok je u karijeri igrao i za Turk Telekom, Merkezefendi, Hapoel iz Holona i filijalu Bruklina u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G Liga).

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