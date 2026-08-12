Pre Partizana, Nilikina je igrao za Strazbur i NBA ligaše Njujork, Dalas i Šarlot
Evroliga
NILIKINA IMA NOVI KLUB: Bivši košarkaš Partizana i Olimpijakosa se vratio u Francusku
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Francuski košarkaš Frenk Nilikina novi je igrač Pariza, saopštio je ovaj francuski klub.
Frenk Nilikina Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
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Nilikina je do nedavno bio član šampiona Evrolige Olimpijakosa, u koji je stigao iz Partizana. Prosečno je za klub iz Pireja beležio 4.5 poena u Evroligi i 8.4 poena u Grčkoj.
Pre Partizana, Nilikina je igrao za Strazbur i NBA ligaše Njujork, Dalas i Šarlot.
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