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Francuski košarkaš Frenk Nilikina novi je igrač Pariza, saopštio je ovaj francuski klub.

Frenk Nilikina Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

 Nilikina je do nedavno bio član šampiona Evrolige Olimpijakosa, u koji je stigao iz Partizana. Prosečno je za klub iz Pireja beležio 4.5 poena u Evroligi i 8.4 poena u Grčkoj.

Pre Partizana, Nilikina je igrao za Strazbur i NBA ligaše Njujork, Dalas i Šarlot.

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