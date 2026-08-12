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Košarkaški klub Partizan počeće pripreme za novu sezonu 22. avgusta.

Crno-beli su objavili i još neke detalje vezane za start nove sezone, kao i kompletan raspored kontrolnih utakmica.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ono što je jasno, jeste da će tim Đoana Penjaroje igrati protiv Zenita iz Sankt Peterburga 31. avgusta, kao i Hapoela iz Tel Aviva 5. septembra.

Partizan poslednjih godina organizuje tradicionalni "open air" turnir, a ovog leta će to biti na Kalemegdanu. Pored Partizana, i sada već tradicionalno Fuenlabrade, gost će biti Bešiktaš koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević.

Partizan potom putuje u Atinu na turnir "Pavlos Janakopulos", gde će ih ugostiti Panatinaikos sa Željkom Obradovićem. Partizan će prvu utakmicu igrati 18. septembra protiv PAOK-a, koji sa klupe predvodi takođe bivši trener kluba Andrea Trinkijeri.

Turnir u Atini će praktično biti i generalna proba za novu sezonu, pošto Partizan već 25. septembra dočekuje Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige.