Endiaje (27) je u Asvel došao 2023. godine iz ekipe ADA Bloe
Evroliga
ASVEL SE OSIPA: Mbaje Endiaje novi košarkaš Olimpijakosa
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Dosadašnji košarkaš Asvela Mbaje Endiaje novi je igrač Olimpijakosa, saopštio je danas grčki klub.
Senegalski krilni centar je sa aktuelnim klupskim prvakom Evrope potpisao dvogodišnji ugovor.
Partizan - Asvel 24.3.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Endiaje (27) je u Asvel došao 2023. godine iz ekipe ADA Bloe.
Za klub iz Liona je u Evroligi prošle sezone u proseku beležio 7,7 poena, 4,8 skokova, 1,4 blokade, 1,2 asistencije i 1,2 ukradene lopte.
Pored ekipa Asvela i ADA Bloe, igrao je i za Burg, u kom je 2017. godine i započeo profesionalnu karijeru.
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