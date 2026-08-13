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Dosadašnji košarkaš Asvela Mbaje Endiaje novi je igrač Olimpijakosa, saopštio je danas grčki klub.

Senegalski krilni centar je sa aktuelnim klupskim prvakom Evrope potpisao dvogodišnji ugovor.

Partizan - Asvel 24.3.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Endiaje (27) je u Asvel došao 2023. godine iz ekipe ADA Bloe.

Za klub iz Liona je u Evroligi prošle sezone u proseku beležio 7,7 poena, 4,8 skokova, 1,4 blokade, 1,2 asistencije i 1,2 ukradene lopte.

Pored ekipa Asvela i ADA Bloe, igrao je i za Burg, u kom je 2017. godine i započeo profesionalnu karijeru.

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