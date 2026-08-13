Slušaj vest

Senegalski košarkaš Mbaje Endiaje novi je igrač Olimpijakosa, saopštio je grčki klub.

Endiaje je sa Olimpijakosom potpisao dvogodišnji ugovor. Senegalski košarkaš je prošle sezone u dresu Asvela u Evroligi prosečno beležio 7,7 poena i 4,8 skokova.

Endiaje je tokom karijere igrao još i za Blou i Burž. Olimpijakos će 24. septembra gostovati Baskoniji u prvom kolu Evrolige.

Ne propustiteEvroligaOGLASIO SE BIVŠI IGRAČ PARTIZANA! Šampion Evrolige poslao poruku koja je ZAINTRIGIRALA SVE!
Frenk Nilikina
KošarkaMNOGI ĆE REĆI DA JE OVAJ ČOVEK LUD! Odbio 10 miliona evra i stan zarad Olimpijakosa - Montero dobio BRUTALNU PONUDU, ali je rekao NE!
profimedia-0956521160.jpg
EvroligaVELIKI POTPIS ZA GRČKOG VELIKANA: Kapiten produžio ugovor
Kostas Papanikolau
KošarkaOLIMPIJAKOS ZAVRŠIO VELIKI POSAO: Papanikolau potpisao novi ugovor
Kostas Papanikolau

01:36
Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium