Senegalski košarkaš Mbaje Endiaje potpisao je dvogodišnji ugovor sa Olimpijakosom, nakon uspešne sezone u Asvelu.
Evroliga
OLIMPIJAKOS POTPISAO ENDIAJEA: Još jedan igrač Asvela ima novi klub
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Senegalski košarkaš Mbaje Endiaje novi je igrač Olimpijakosa, saopštio je grčki klub.
Endiaje je sa Olimpijakosom potpisao dvogodišnji ugovor. Senegalski košarkaš je prošle sezone u dresu Asvela u Evroligi prosečno beležio 7,7 poena i 4,8 skokova.
Endiaje je tokom karijere igrao još i za Blou i Burž. Olimpijakos će 24. septembra gostovati Baskoniji u prvom kolu Evrolige.
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