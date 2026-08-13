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Elitno takmičenje zadržalo je za ovu sezonu format sa 20 timova, ali prema sudeći to će biti poslednja sezona u ovakvom sistemu takmičenju.

1/8 Vidi galeriju KK Crvena zvezda, KK Partizan, Evroliga Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Grčki funkcioner rekao je da u najskorijem vremenskom roku sledi ekspanzija.

„Odlučili smo se za 20 timova i aktuelni sistem na godinu dana, pa smo ga sada opet produžili. Ipak, ovo će definitivno biti njegova poslednja godina. Od naredne sezone, imaćemo povećanje broja ekipa i uvešćemo konferencije. Neće svako igrati sa svakim po dva puta, ali u redu. Negde dobiješ, negde izgubiš. Evroliga je najvažnije evropsko takmičenje i poseduje ogroman kvalitet“.

Iako je i pre bilo spekulacija o ovakvom razvoju situacije, one su bila okarakterisane kao skice. Ako je verovati direktoru „manekena“, ubrzo će postati nova realnost. Modifikacije nisu ništa novo, samo u ovom veku bilo ih je mnogo.

Od sezone 2025/2026. društvo najboljih broji 20 klubova, a u šest koje su joj prethodile bilo ih je 18. Pre toga i 24, nekad i 32… Menjali su se razni eksperimenti – jedinstvena ligaška faza, četiri grupe od po šest klubova, pa i tri sa po osam učesnika.

Ukoliko do podele na konferencije zaista dođe, zaličiće Evroliga na NBA. U tom slučaju, ekipe bi igrale više utakmica sa rivalima koji su im geografski bliže, dok bi manje „posla“ imali sa nešto udaljenijim protivnicima.