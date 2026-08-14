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Američka javnost iznenađena je odlukom Itana Tompsona da napusti Indijana Pejserse i karijeru nastavi u Partizanu.

Iako je prošle sezone uspeo da izbori solidan status u NBA timu, 27-godišnji bek odlučio je da napravi veliki zaokret i preseli se u Evropu. U Humskoj su dogovoreni uslovi saradnje, a Tompsona od potpisa za crno-bele deli još zvaničan kraj njegovog „dvosmernog“ ugovora sa Indijanom.

Odluka je posebno iznenadila američke novinare, koji smatraju da bi Tompson, s obzirom na godine i činjenicu da je uživao poverenje Pejserse, još mogao da se bori za mesto u NBA ligi.

Novinar portala „8 Points 9 Seconds“ Tilo Vajder detaljno je analizirao Tompsonov potez i pokušao da objasni šta njegov odlazak znači za Indijanu.

- Novac u Srbiji možda jeste dobar, ali da li je Srbija – Indijana? Nemojte odgovarati na to pitanje. Iako je još pod ugovorom sa Indijana Pejserseima, Itan Tompson namerava da potpiše ugovor sa srpskim klubom.

Uz konstataciju da će Itan zatražiti raskid ugovora sa Indijanom navodi se:

- Tompson se nalazi i na spisku od 24 imena na koje računa selektor Portorika u predstojećem FIBA prozoru za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine. Ipak, cela situacija je pomalo neobična. Veoma je neuobičajeno da igrač koji očigledno uživa određeno poverenje NBA kluba tako naglo odluči da završi svoju karijeru u Sjedinjenim Državama.

Zaključak je poprilično oštar:

- Igrači koji odu u Evropu uglavnom teško pronalaze put nazad u NBA ligu. Bez obzira na ono što su Mario Hezonja i Trej Lajls uradili ovog leta, nije lako igrama u Evropi privući dovoljno pažnje da bi NBA klubovi ponovo ozbiljno razmatrali nekog igrača. Ono što je Itan Tompson uradio praktično znači kraj njegove NBA karijere. Takva odluka može delovati kratkovido i tužno za bilo kog igrača, a posebno za nekoga ko ima tek 27 godina.