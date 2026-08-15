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Dolazak Argentinca iz Virtusa u Partizan izazvao je brojne reakcije u Srbiji upravo zbog činjenice da je u prošlosti nosio crveno-beli dres i da je sa navijačima ekipe sa Malog Kalemegdana imao više nego korektan odnos.

Sada je Luka Vildoza zadužio crno-belu opremu, a u Beograd je stigao među prvima. Sa njim treniraju Žofri Lovernj i Vanja Marinković.

"Osećam se odlično. Svi ljudi koje sam upoznao bili su super prema meni i zaista su mi pomogli, tako da sam baš uzbuđen i srećan što sam ovde. Lepo je ponovo biti u ovom gradu, biti sa porodicom moje supruge, svi smo na okupu, i to je bio jedan od glavnih razloga što sam došao", rekao je Vildoza u intervjuu za "sportske.net".

Upitan je o svojim rečima da nikada ne bi došao u Partizan.

"Ponekad kažeš neke stvari, ali te na kraju budućnost odvede na drugu stranu. Na kraju krajeva, ovo je profesionalna košarka. Želeo sam da budem u Evroligi, a Partizan mi je pružio tu priliku. Imao sam zaista dobar razgovor sa trenerom koji mi je ulio samopouzdanje, a i ponovo sam u Beogradu, tako da sam stvarno uzbuđen što sam ovde. To što sam rekao, pa dobro, kao što ste i sami rekli, nekada u trenutku uneseš previše emocija, pa se posle možda na neki način i pokaješ. Nema tu nikakve ljutnje zbog toga, jednostavno sam srećan što sam ovde i što ću predstavljati Partizan, koji je jedan od istorijskih klubova u Evropi. Kao što sam rekao, veoma sam uzbuđen i srećan zbog svoje odluke".

1/17 Vidi galeriju Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, STARSPORT/2025 STARSPORT ©

Dolazak u Partizan su burno prihvatili navijači Crvene zvezde, pa nije teško doći do zaključka da će biti vrućeg dočeka.

"Spreman sam. Na neki način sam spreman. Znam kako će to izgledati, ali u isto vreme, kada smo igrali protiv Partizana dok sam bio na drugoj strani, bilo je prilično slično. Igrača to može dodatno da motiviše ili da ga spusti, a ja se nadam da ću igrati dobro, da to neće uticati na mene i da ću predstavljati tim najbolje što mogu".

Vildoza je postao prvi košarkaš u istoriji koji je igrao za Crvenu zvezdu, Partizan, Panatinaikos i Olimpijakos.

"Nikada nisam planirao da se to desi, ali u isto vreme, ljudi mogu da kažu da menjam timove svake godine, dok je za mene čast da predstavljam ovakve klubove. Osvojio sam Evroligu sa Panatinaikosom, stigao do Fajnal-fora sa Olimpijakosom, u Zvezdi sam igrao dobro, a sada je predstavljanje Partizana za mene velika čast. To što sam ponovo u Beogradu je sjajna stvar za mene i stvarno mi je čast".

Navijači Partizana očekuju i žele uvek najbolje stvari od kluba. Da li je Vildoza spreman za to?

"Jesam, mislim da svaki navijač u Evroligi planira da njegov tim pobedi u svakoj utakmici. Teško je kada si tim koji stalno gubi, a teško je i navijačima jer plaćaju da nas gledaju, a mi u tom trenutku igramo loše, ne dajemo sto posto ili ne pobeđujemo. Zato se nadam da možemo da dostignemo nivo na kom ćemo predstavljati ono što oni žele i uložiti taj trud na terenu, ali u isto vreme ne možemo da obećamo da ćemo biti na Fajnal-foru Evrolige. Možemo jedino da obećamo da ćemo biti zajedno, da ćemo se boriti za svaki posed i da ćemo na terenu biti baš onakvi kakve žele da nas vide. Pokušaćemo da im pokažemo poštovanje i da na kraju pobeđujemo u utakmicama, jer verujem da je to ono što žele".

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