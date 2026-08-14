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Iako je posle dve sezone napustio Crvenu zvezdu i potpisao ugovor sa OlimpijakosomKodi Miler-Mekintajer dobar deo leta provodi u Beogradu.

Plejmejker radi individualno kako bi što spremniji dočekao početak sezone i nove izazove, a pored toga pronalazi vreme da čini lepe stvari.

Do javnosti je stigla priča dečaka Relje koji je ispred svog doma u Umki postavio stočić na kojem je prodavao limunadu.

Imao je sreću pa je pored njega automobilom prolazio upravo Miler-Mekintajer.

Kada je video Relju, košarkaš je odlučio da stane i obezbedi sebi osveženje, a usput učini i lepu stvar. Amerikanac je pitao da li može da kupi celu flašu, a pošto je dobio pozitivan odgovor, umesto da plati 50 dinara za jednu čašu, dobio je flašu, a dečaku ostavio 3.000 dinara, preneo je "RTS".

1/13 Vidi galeriju Kodi u dresu Crvene zvezde Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Bila je to poslednja flaša koju je napravio Relja zajedno sa majkom koja mu je pravila društvo.

Otišao je odmah da napravi novu turu limunade i nastavio sa prodajom.

Na njihovo veliko iznenađenje, pola sata nakon što je prošao, Miler-Mekintajer se vratio i ponovo zastao na istom mestu. Košarkaš je još jednom kupio limunadu, a Relji je predao ozbiljniju svotu novca.

Majka je prebrojala i šokirala se kada je shvatila da je njen sin dobio 25.000 dinara.

Najlepši deo priče je ono što se dogodilo posle svega. Relja je poručio mami da od zarađenog novca želi da kupi nove patike i opremu za košarku i da počne da trenira ovaj sport.

Tako je Kodi Miler-Mekintajer učinio veliku stvar, a da toga verovatno nije ni svestan.

Kurir sport/RTS

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