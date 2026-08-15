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Košarkaški klub Efes saopštio je da je Fets Rasel novi igrač tog kluba.

Rasel je sa turskim klubom potpisao jednogodišnji ugovor.

Fets Rasel Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj 28-godišnji košarkaš je u Efes stigao iz Kluža gde je prošle sezone u proseku beležio 19,8 poena, 3,6 skoka, 6,2 asistencije i 1,4 ukradene lopte po utakmici u 19 nastupa u Evrokupu.

Američki plejmejker sa rumunskim državljanstvom izabran je u drugu petorku Evrokupa zahvaljujući tim partijama.

Rasel je karijeru započeo u Mornaru iz Bara u sezoni 2022/23, a nakon toga je igrao za Galatasaraj, Manisu i Karšijaku.

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