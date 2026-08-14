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Doskorašnji košarkaš Bostona Maks Šulga novi je igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.

Ukrajinski bek je sa Real Madridom potpisao dvogodišnji ugovor.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Šulga (24) je za Seltikse u toku regularnog dela prošle sezone, svoje prve profesionalne sezone u karijeri, odigrao ukupno 11 utakmica, u kojima je u proseku postizao 0,6 poena.

Ukrajinski bek je u prethodnoj sezoni igrao i za filijalu Bostona u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga), u kojoj je upisivao 15,7 poena, 6,7 asistencija, 4,4 skoka i 1,5 ukradenih lopti po utakmici.

Orlando ga je izabrao kao 57. pika na prošlogodišnjem draftu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), a u svojoj poslednjoj sezoni na koledžu, igrajući za ekipu Univerziteta Virdžinija Komonvelt, u proseku je beležio 15 poena, 5,9 skokova, četiri asistencije i 1,8 ukradenih lopti.

Nakon odlaska iz Bostona, odigrao je jednu utakmicu u ovogodišnjoj Letnjoj NBA ligi za ekipu Golden Stejta.