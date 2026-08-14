MAKS ŠULGA NOVI STANOVNIK MADRIDA: Real doveo košarkaša iz Boston Seltiksa
Doskorašnji košarkaš Bostona Maks Šulga novi je igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.
Ukrajinski bek je sa Real Madridom potpisao dvogodišnji ugovor.
Šulga (24) je za Seltikse u toku regularnog dela prošle sezone, svoje prve profesionalne sezone u karijeri, odigrao ukupno 11 utakmica, u kojima je u proseku postizao 0,6 poena.
Ukrajinski bek je u prethodnoj sezoni igrao i za filijalu Bostona u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga), u kojoj je upisivao 15,7 poena, 6,7 asistencija, 4,4 skoka i 1,5 ukradenih lopti po utakmici.
Orlando ga je izabrao kao 57. pika na prošlogodišnjem draftu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), a u svojoj poslednjoj sezoni na koledžu, igrajući za ekipu Univerziteta Virdžinija Komonvelt, u proseku je beležio 15 poena, 5,9 skokova, četiri asistencije i 1,8 ukradenih lopti.
Nakon odlaska iz Bostona, odigrao je jednu utakmicu u ovogodišnjoj Letnjoj NBA ligi za ekipu Golden Stejta.